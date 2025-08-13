Šokantno istraživanje: ChatGPT tinejdžerima otkrivao kako se drogirati i ozlijediti

Ahmed je izjavio da je cilj bio testirati zaštitne mehanizme najpopularnijeg AI chatbota, no pokazalo se da su oni neučinkoviti. Iz OpenAI-ja su poručili da i dalje rade na načinima prepoznavanja i reagiranja u osjetljivim situacijama, upozorivši da i bezazleni razgovori s chatbotom mogu s vremenom preći na rizične teme, prenosi portal Zimo.