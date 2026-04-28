uputio je telefonom

Pijani 50-godišnjak odgovoran za lažnu dojavu o bombi u dvije dubrovačke škole

author
Hina
28. tra. 2026. 14:55
02.02.2026., Trg Stjepana Radica, Zagreb - Evakuacija Gradskog poglavarstva zbog dojave o eksplozivnoj napravi.
Marko Prpic/PIXSELL/Ilustracija

Pijani 50-godišnjak iz Dubrovnika odgovoran je za lažnu dojavu o postavljenoj eksplozivnoj napravi u utorak u dvije dubrovačke škole, izvijestila je Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.

Lažnu dojavu uputio je telefonom oko 12 sati i prema njemu je u tijeku policijsko postupanje.

"Po zaprimanju dojave na teren su odmah upućeni policijski službenici koji su obavili preglede obrazovnih ustanova po završetku kojih se ustanovilo da su dojave bile lažne", navode iz policije.

PROČITAJTE VIŠE

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

