O aktualnim temama za N1 Novi dan razgovarali smo s županom Primorsko-goranske županije, Zlatkom Komadinom. Na početku se osvrnuo na spornu akviziciji u Fortenovi.

“Ovo je posljedica lex Agrokora, prije svega. Ono što je tada trebalo učiniti je da vlasnici Fortenove postanu dobavljači, dakle oni kojima se dugovalo, a ne banke. I tako je bilo krenulo. Svi smo bili svjesni da će banke to kad-tad prodati, a prodaja nije obavljena u Hrvatskoj, ako je uopće prodana, to ćemo vidjeti. Ali, što se čudimo”, rekao je Komadina.

“Hrana je strateški interes, tu su i zemljišta i izvori vode. Sumnjam da netko daje 500 milijuna eura, a da ne zna što radi. Znamo da se pod sankcijama ne bi smjela izvršiti kupoprodaja s ruskim kapitalom, ali odvjetnici to vješto rade… Vidjet ćemo što će se zbivati”, dodao je.

Riječka postojenja u INA-i neće pet mjeseci raditi, gorivo će se uvoziti. Komadina kritizira odluku INA-e o privremenoj obustavi rada rafinerije u Urinju i podsjeća na godine štetočinske politike prema strateški važnoj kompaniji.

“Krasan primjer vlasništva stranaca u Hrvatskoj. Nešto što je nacionalni interes nije smjelo biti prodano. Ugovori s INA-om, prebacivanje upravljačkih prava, to su sve štetočinske stvari. Građani moraju znati da je Riječka rafinerija rezervna rafinerija MOL-a za njihov plasman goriva. Ona se pali gasi, a uvijek radi budimpeštanska rafinerija. Radi se remont svake tri godine kada refinerija radi ali ona nije radila skoro ništa. O kokingu se sa MOL-om priča 10 do 15 godina. MOL je to svake godine obećava i nikad ništa. Bojim se da i ovo možda završi fijaskom. Kada je riječ o koking postrojenju, nužno je to ulaganje za budućnost Riječke rafinerije. Ona svakako ima budućnost, sjajno je pozicionirana i ta se modernizacija mora napraviti.

Taj INA MOL krimen provlači se kroz više vlada. Prva prodaja nije bila toliko štetna a onda je kap koja je prelila čašu. Često sam znao Aleksu Šantića citirati – ‘Neće vas sunce tuđeg neba grijati kao što vas je grijalo vaše’. Čudim se našoj političkoj javnosti što se sad čudimo. Mađari brinu o svojim nacionalnim interesima a ne o hrvatskim. Čini mi se da smo sa rafijerijom u Sisku bila ucjenjeni u smislu veletrgovine – ili će ostati riječka ili sisačka.

U energetskoj politici nismo napravili ništa a imamo uvjete da budemo samoodrživi. HEP nije napravio niti jedan ozbiljan kapacitet. Energetika nam je tu gdje je.

Napravili smo mali LNG terminal sa malim cjevovodima. Mi smo se zalagali za kopneni sa puno većim kapacitetima od ovog plutajućeg a i puno sigurniji. Mogli smo imati veći cjevovod i veći kapacitet”, rekao je Komadina.

Na pitanje postoji li šansa li šansa da se do 2024.-te postigne politički konsenzus i izbjegne nejednakost prava glasa, Komadina smatra da su nužne promjene.

“Kad se rade lokalni izbori koriste se administrativne jedinice koje imamo: općine, gradovi i županije. Kad se događaju državni izbori koristi se neprirodna podjela na deset izbornih jedinica koja siječe raznorazne županije. To se vrlo jednostavno rješava ili da se bira po županijama po postojećim granicama, tako bi se složile izborne jedinice. Najjednostavniji sustav bi bio da je cijela Hrvatska jedna izborna jedinica ali onda bi se trebao izborni prag da i manje stranke mogu participirati u parlamentu”, kazao je.

Nakon što je projekt izgradnje luke Mrtvaška potpuno propao, nakon višemjesečnog protivljenja prosvjednika koji smatraju da je projekt bio loš i protuzakonit, Komadina kaže da je riječ o velikoj šteti.

“Građani moraju znati da projekt niti je bio loš niti je bio protuzakonit. Županiju neće stajati ništa. Tko je kriv? Neki kažu da je kriv izvođač radova, evo izvođač je poslao raskid ugovora. Neki kažu da je kriv naručitelj, Lučka uprava. Neki kažu da je kriv predsjednik Upravnog vijeća. Neki kažu da su krivi stanovnici Ilovika. Neki kažu da ke kriva gospođa koja je izdala građevinsku dozvolu.

Neki kažu da je kriv ministar Butković, neki kažu da sam kriv ja. Kako se ono kaže – neki kažu da su masoni krivi. Vidjet ćemo tko je kriv. Meni je žao mi je da naša luka nije realizirana. Dignula se buna stanovništva, ne znam zašto. Taj novac je prebačen na neke druge projekte na Jadranu. To je inače bila ideja tadašnjeg gradonačelnika Malog Lošinja, Garija Cappellija, čovjek je upravo rođen na Iloviku. Osobno sam razgovarao s nezadovoljnima, ja sam dao riječ, obećali smo da ćemo prihvatiti njihove zahtjeve, da se ispune njihovi uvjeti. Ta plava magistrala je interes Grada Lošinja, i Paga i Raba i Pule i Zadra.

Za male partikularne interese, napravljene su velike štete za budućnost”, zaključio je Komadina.