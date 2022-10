Komadina: Ugovori za Mrtvašku raskinuti, gradilište vraćeno u prvobitno stanje

Podijeli:







Izvor: Ranko Stojanac/N1

Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina rekao je u ponedjeljak da je projekt dogradnje luke Mrtvaške zaustavljen, sredstva su preraspodijeljena, ugovori su raskinuti, a gradilište vraćeno u prvobitno stanje te da od tog projekta nema ništa.

Na novinarsko pitanje što se događa u luci Mrtvaška, a u povodu za danas najavljene konferencije za novinare predstavnika Akcije mladih, Mjesnog odbora Ilovik i nezavisne Ive Rinčić u vezi s tim projektom i aktivnostima investitora, Komadina je rekao da mora prije čuti rezultate konferencije.

„Čini mi se da je to DDD konferencija – degutantna, demagogija i destrukcija, ne znam što se hoće poručiti s tom konferencijom kada su isti ti bili protiv projekta,“ rekao je Komadina na redovnoj konferenciji za novinare.

Na opetovano pitanje što se zbiva, župan je rekao da se nema što zbivati, projekt je zaustavljen, gradilište je vraćeno u prvobitno stanje, investitor, tj. Županijska lučka uprava (ŽLU) Mali Lošinj je uredila put do mulića i parking, dobila potrebne potvrde te je vraćena državna linija Mrtvaška – Ilovik.

Stanje je isto kao i prije početka radova, sve je vraćeno u prvobitno stanje, naglasio je.

Komadina smatra da je propuštena povijesna šansa da se ostvari kvalitetan projekt, s mogućnošću pristajanja raznih vrsta brodova, projekt koji je trebao služiti povezivanju otoka, biti poveznica sa Zadrom i s Pulom te da su građani Lošinja, ostalih otoka i Ilovika izgubili puno.

Rekao je da je, kada su radovi trebali početi, razgovarao s predstavnicima Ilovika, da se bio dogovorio s predstavnikom Mjesnog odbora Ilovika Ladislavom Radoslovićem da će se visina rive sniziti na razinu koju su tražili i izmijeniti projekt te da je dao nalog da se to ostvari. Dodao je i da je bilo omogućeno da djeca idu u školu kroz gradilište, dok je tijekom radova linija izmještena za ostale.

Rekao je da mu je žao što Radoslović nije ispoštovao što su se dogovorili, odnosno da mu nije vjerovao.

„Sve što su tražili su dobili, ali nije bilo volje i želje da se projekt realizira, sve je otišlo predaleko, u desno, rokovi se više nisu mogli ispoštovati, sami su krivi što nemaju luku, luka je mogla biti, ali je sada nema,“ rekao je Komadina.

ŽLU Mali Lošinj u kolovozu je pokrenula postupak raskida ugovora o financiranju bespovratnim sredstvima projekta dogradnje luke Mrtvaške čijem su se građenju protivili mještani.

Projekt dogradnje luke Mrtvaške, vrijedan više od 80 milijuna kuna, u cijelosti je trebao biti financiran iz europskih fondova, no, s projektom se nisu slagali mještani otoka Ilovika tražeći da im se i tijekom radova osigura brodska linija od Ilovika do Mrtvaške, umjesto privremene, ali dulje linije od Ilovika do Maloga Lošinja. Tražili su i da se snizi visina nove rive, kako bi uz nju i nadalje mogle pristajati i njihove brodice.

