Majka (98) se uselila u dom za starije kako bi se brinula o 80-godišnjem sinu

Ada Keating (98) preselila se u dom za starije osobe u Liverpoolu kako bi bila uz svog 80-godišnjeg sina Toma. Tom se nikada nije ženio niti je imao djece, a u dom je smješten zbog zdravstvenih problema. Ada je odlučila useliti se s njim kako bi mu mogla pružiti podršku, ističući da, dok je dijete živo, majka nikada ne prestaje biti majka.