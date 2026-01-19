Oglas

"nerazdvojni su"

Majka (98) se uselila u dom za starije kako bi se brinula o 80-godišnjem sinu

author
N1 BiH
|
19. sij. 2026. 09:06
Majka (98) se uselila u dom za starije osobe kako bi se brinula o 80-godišnjem sinu
Majka Ada i njen sin Tom Keating, Screenshot/Instagram

„Svake večeri Tomu kažem laku noć u njegovoj sobi, a ujutro mu prva poželim dobro jutro“, rekla je Ada Keating, bivša pomoćna medicinska sestra.

Ada Keating (98) preselila se u dom za starije osobe u Liverpoolu kako bi bila uz svog 80-godišnjeg sina Toma. Tom se nikada nije ženio niti je imao djece, a u dom je smješten zbog zdravstvenih problema. Ada je odlučila useliti se s njim kako bi mu mogla pružiti podršku, ističući da, dok je dijete živo, majka nikada ne prestaje biti majka.

Njihova snažna povezanost vidljiva je u svakodnevnoj rutini – vrijeme provode zajedno razgovarajući, igrajući društvene igre, gledajući televiziju i praveći si društvo. Njihova priča obišla je svijet kao dirljiv primjer cjeloživotne veze roditelja i djeteta te tihe, bezuvjetne predanosti.

Tom se nikad nije oženio

Ada i Tom Keating cijeli su život proveli zajedno jer se Tom nikada nije oženio. On se 2016. godine uselio u dom za starije Moss View u Liverpoolu, jer mu je bila potrebna dodatna skrb i pomoć, a godinu dana kasnije za njim je stigla i Ada, kako bi sudjelovala u brizi za svog najstarijeg sina, izvijestio je Liverpool Echo.

„Svake večeri Tomu kažem laku noć u njegovoj sobi, a ujutro mu prva poželim dobro jutro“, rekla je Ada Keating, bivša pomoćna medicinska sestra.

„Kad se vratim, dođe mi raširenih ruku i snažno me zagrli. Nikada ne prestaješ biti majka“, dodala je.

"Nerazdvojni su"

Tom Keating, koji je radio kao moler i dekorater, rekao je da je sretan što sa svojom majkom dijeli dom za starije.

„Ovdje nam je jako dobro i drago mi je što sada češće viđam mamu otkako živi ovdje“, rekao je.

Upravitelj doma Philip Daniels istaknuo je da su Ada i Tom nerazdvojni. „Vrlo je rijetko vidjeti majku i dijete zajedno u istom domu za njegu i želimo učiniti sve kako bi njihovo zajedničko vrijeme bilo što ljepše“, rekao je za Echo.

