Kremlj se oglasio nakon razgovora SAD-a i Ukrajine u Ženevi

Kremlj je u ponedjeljak izjavio da će pričekati ishod razgovora između Sjedinjenih Država i Ukrajine o potencijalnom mirovnom planu te da neće komentirati medijska izvješća o tako ozbiljnom i složenom pitanju.
Oglas
Sjedinjene Države i Ukrajina su u zajedničkoj izjavi nakon nedjeljnih razgovora u Ženevi rekli da su izradili "pročišćeni mirovni okvir" nakon što su kijevski saveznici kritizirali raniji plan od 28 točaka koji je podržala Trumpova administracija kao previše sklon Moskvi.
Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u petak da bi američki prijedlozi za mir u Ukrajini mogli biti osnova za rješavanje sukoba, ali da će, ako Kijev odbije plan, ruske snage dalje napredovati.
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u ponedjeljak da Rusija nije primila nikakve službene informacije o ishodu pregovora u Ženevi.
"Naravno, pomno pratimo medijske izvještaje koji su posljednjih nekoliko dana pristizali iz Ženeve, ali još nismo primili ništa službeno", rekao je Peskov novinarima.
"Pročitali smo izjavu da su, nakon rasprava u Ženevi, u tekst koji smo ranije vidjeli uneseni neki amandmani. Pričekat ćemo. Čini se da se dijalog nastavlja."
Na pitanje o navodnoj promjeni klauzule koja se odnosi na NATO i Ukrajinu, koja je, čini se, ostavila otvorena vrata da se Kijev jednog dana pridruži vojnom savezu predvođenom SAD-om, Peskov je rekao da Kremlj neće raspravljati o detaljima bilo kakvog nacrta sporazuma na temelju medijskih izvješća.
"Ovo je previše važno i složeno pitanje da bi se vodilo isključivo medijskim izvješćima o toj temi. Ovdje je potrebno osloniti se na informacije dobivene službenim kanalima", rekao je Peskov. Rekao je da još nema planova za sastanak ovog tjedna između ruskih i američkih pregovarača.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas