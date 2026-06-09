Luka Antunac/PIXSELL

Sindikati javnih službi zatražili su u utorak automatsko usklađivanje plaća s inflacijom koja je viša od najavljenog rasta plaća za ovu godinu, no ministar financija Tomislav Ćorić odgovara da sada nije vrijeme za takva rješenja te poručuje da će se o plaćama razgovarati na jesen.

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Predstavnici 11 sindikata javnih službi održali su u Ministarstvu rada sastanak s ministrom financija Tomislavom Ćorićem i ministrom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alenom Ružićem nakon najave Vladina antiinflacijskog paketa, kojim se predviđa ograničavanje rasta rashoda za plaće u državnim i javnim službama.

Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin izjavio je nakon sastanka da je Vlada odbila mogućnost interventnog povećanja osnovice i prijedlog mehanizma kojim bi se plaće automatski usklađivale s inflacijom.

"Nismo zadovoljni sastankom i poruke koje smo danas čuli nisu bile dobre. Jasno je da se teret krize i inflacije prelama preko jedne uže grupacije građana", istaknuo je Kroflin.

Kroflin: Zaposleni u državnim službama nose teret inflacije

Smatra da zaposlenici u javnim i državnim službama snose najveći teret rasta cijena jer im realna vrijednost plaća pada, dok se istodobno, kako je rekao, drugim skupinama povećava kupovna moć.

Kao primjer naveo je planirano ukidanje poreza na mirovine, za koje je rekao da će povećati raspoloživi dohodak dijela građana, dok se zaposlenima u javnim službama poručuje da nema prostora za očuvanje realne vrijednosti njihovih primanja.

Sindikati su predložili model automatskog usklađivanja osnovice plaće s inflacijom svakih šest mjeseci u slučaju znatnijeg rasta cijena, kako bi se očuvala realna kupovna moć radnika.

Kroflin je najavio da će sindikati tijekom jesenskih pregovora ponovno otvoriti pitanje naknade za topli obrok te inzistirati na mehanizmu zaštite plaća od inflacije.

Ćorić: Eventualna povećanja ovisit će o gospodarskim kretanjima

Ministar Ćorić izjavio je da su sindikalni predstavnici izrazili nezadovoljstvo jer je trenutačna stopa inflacije viša od rasta plaća predviđenog za ovu godinu.

"Imali smo priliku čuti ideju sindikata o automatizaciji rasta plaća. U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i oko tih razgovora sindikalna će strana imati priliku adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu", izjavio je Ćorić nakon sastanka.

Lucija Ocko/PIXSELL

"Gotovina nije i neće biti dovedena u pitanje"

Naglasio je kako je prioritet Vlade provedba antiinflacijskih mjera i očuvanje već ugovorenih prava zaposlenih do kraja godine, dok će eventualna nova prava i povećanja ovisiti o gospodarskim kretanjima i mogućnostima državnog proračuna.

Ministar rada Alen Ružić ocijenio je sastanak korisnom razmjenom mišljenja te istaknuo da Vlada ne planira dovoditi u pitanje postojeća prava zaposlenih. Poručio je i da će zapošljavanje u sustavu socijalne skrbi ići sukladno potrebama.

Upitan o Mostovoj inicijativi za raspisivanje referenduma o zaštiti gotovine, Ćorić je ocijenio da je riječ o još jednom političkom potezu usmjerenom na privlačenje pozornosti javnosti te ustvrdio da gotovina kao zakonsko sredstvo plaćanja u Hrvatskoj nije niti će biti dovedena u pitanje.