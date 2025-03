Kroflin za N1: Pristupa nam sve više članova iz sindikata Sanje Šprem

Podijeli :

Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin u N1 Studiju uživo s Ivanom Hrstićem, komentirao je štrajk u obrazovanju.

Premijer Andrej Plenković ustvrdio je da brine o dobrobiti učenika i studenata.

“Možda najpretvorniji dio njegovo govora. Da je to tako, uvidio bi, a imao je godinu dana za to, nakon tri velika prosvjeda i brojnih poziva na dijalog, pokušati riješiti probleme. Vrlo jasno smo ih prikazali. Ne možemo mi ljude natjerati da se odazovu na prosvjed ili potpišu peticiju, osim ako sami nisu zadovoljni. Imao je godinu dana za brigu o djeci. Naravno da je nama stalo do djece i da su učenici i studenti na prvom mjestu. Ali, imaju se zaposlenici pravo brinuti i za sebe”, kazao je Kroflin pa nastavio:

Sindikat objavio koliko se nastavnika odazvalo štrajku u školama

“Od nas očekuje poslušnost i nije mu to prvi put. Također, nismo shvatili neplaćeni štrajk kao prijetnju nego opstrukciju da iskoriste pravo upozoriti da im je situacija u društvu narušena i lošija od nekih drugih zaposlenika. Prijetnje su nas samo homogenizirale, razljutile i učinile odlučnijima.”

Naglasio je da zbog političke odluke premijera oni nisu dobro prošli. Odbacio je i tezu ministra obrazovanja Radovana Fuchsa, koji tvrdi da se radi o percepciji.

“Nije to percepcija, baratamo egzatnim podacima. Ali, da se vratim… Premijer je odgovoran za nezadovoljstvo. Njegova je odluka bila da se novi sustav koeficijenata provede bez valorizacije radnih mjesta. A zašto? Zbog izbora. No, nije bilo vremena provesti odluku pa sad ide đonom na prosvjetare. Očito nije ništa naučio iz štrajka 2019.”

Ipak, Sindikat hrvatskih učitelja (SHU) ne sudjeluje u štrajku i njegova predsjednica Sanja Šprem javno govori protiv njega.

“Prije svega, moram reći da nije istina da ovaj dodatak jedan nisu potpisala samo ova tri sindikata. Nisu ga potpisala četiri sindikata. Nije ga potpisala ni predsjednica SHU-a Sanja Šprem. Možda ga je mimo članova potpisala pa zato sad priča što priča. Nažalost, taj sindikat je izgubio vidljivost, a za to je krivo njegovo čelništvo. Uostalom, sve veći broj njihovih članova nam se pridružuje jer je to direktno njihov interes i ne mogu ostati isključeni iz ove priče. Vodstvo se sigurno neće priključiti”, zaključio je Matija Kroflin.

