Prevarena 63-godišnjakinja

Kupovala automobile preko interneta pa ostala bez 23 tisuće eura

Hina
07. lis. 2025. 11:41
Pexels (ilustracija)

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji 63-godišnjakinju s područja te županije, u pokušaju kupnje automobila preko interneta, oštetio za više od 23 tisuće eura, izvijestila je policija u utorak.

Prevarena 63-godišnjakinja je 8. rujna s nepoznatom osobom dogovorila kupovinu dva automobila u inozemstvu, nakon čega je internet bankarstvom uplatila ukupno 23.600 eura.

Vozila joj nisu dostavljena niti joj je vraćen novac, a u policiji ističu kako je u tijeku potraga za nepoznatim počiniteljem.

Kako bi spriječili potencijalne prevare građane također pozivaju da podatke sa svoje bankovne kartice ne upisuju na sumnjivim stranicama ili aplikacijama.

