Kutlešina poruka povodom Svih svetih: Sve što je učinjeno iz ljubavi traje zauvijek

Život je usporedio s njivom na kojoj je posijano dobro sjeme, ali na kojoj se tijekom života nakupi i kukolja, koji nije od Boga i koji često sami ne možemo ukloniti. No, rekao je da je trenutak smrti kad Sijač dolazi po žito koje je posijao – a taj Sijač je sam Bog. I on ne dopušta da propadne život koji je dao.