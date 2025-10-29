Zrinka Huđek Leskovar
Liječnici obiteljske medicine će pregledavati ročnike? "Na nama ne može i neće biti taj teret"
Dr. med. Zrinka Huđek Leskovar, predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine – KoHOM-a, gostovala je u Novom danu kod Tihomira Ladišića te je komentirala potencijalna nova opterećenja obiteljske medicine.
Nakon izjave ministra obrane Ivana Anušića u kojem je spomenuo ordinacije opće medicine kao jednog od mjesta za pregled budućih ročnika zbog vojne obuke, Koordinacija hrvatskih obiteljskih medicina – KoHOM-a je reagirala objavom na društvenim mrežama, komentiravši:
"Ministre Anušić, je li ovo najava pokušaja nametanja nove obveze već i sada preopterećenoj i kadrovski devastiranoj obiteljskoj medicini? Pregled budućih ročnika i procjena njihove zdravstvene sposobnost za temeljnu vojnu obuku nije dio kompetencija liječnika obiteljske medicine!"
Dr. med. Zrinka Huđek Leskovar, predsjednica KoHOM-a, za N1 je dodatno objasnila kako je izjavu ministra obrane KoHOM vidio tek iz medija:
"Mi o tome apsolutno ništa ne znamo. Nadamo se da će naše buduće ročnike pregledavati specijalisti medicine rada i sporta i da će im u tome pomoći liječnici koji rade u sklopu vojske. Tako da mislimo da na nama ne može i neće biti taj teret."
Spominje se i mogućnost povijesti takozvanog e-kartona, koji je dostupan liječnicima obiteljske medicine, te je Huđek Leskovar upitana hoće li putem e-kartona mnogi koji imaju bolesti ili nekakva ograničenja, biti kontrolirani i upućivani u ordinacije obiteljske medicine:
"Ono što je naš vječni problem su te silne potvrde koje se od nas traže. Ne samo u zdravstvenom sustavu, nego od svih drugih mogućih resora i drugih ministarstava. Ono što bi se moglo zaista dogoditi, kod pregleda budućih ročnika, za koji smatramo da će biti jedan klinički pregled liječnika medicine rada, pretpostavljamo, ono čega se bojimo je najčešće da se od nas traže te potvrde o preboljenim bolestima ili o nekakvim stanjima koja bi mogla utjecati na to jesu li naši ročnici sposobni ili nisu spremni to postati."
Ono na što liječnici obiteljske medicine pozivaju je da se konačno povežu sve medicinske djelatnosti kroz CEZIH, "jer sigurno će doći do toga da će budući ročnici od nas tražiti potvrde, to će predstavljati dodatan velik teret na nas." Kada bismo bili povezani preko CEZIH-a, Huđek Leskovar tumači, onda bi Medicina rada imala u e-kartonu sve dostupne podatke bez opterećenja obiteljske medicine.
Naglasila je kako iako se uvodi vojni rok, nema jasnih informacija kako će se određivati pregledi: "Obično se žuri s nekim stvarima, a ne prirede se svi preduvjeti. Sigurno je trebalo pripremiti prvo nekakav pravilnik, onda bi nam svima u sustavu zdravstva bilo puno jasnije jer znamo što nas čeka."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
