"Ono što je naš vječni problem su te silne potvrde koje se od nas traže. Ne samo u zdravstvenom sustavu, nego od svih drugih mogućih resora i drugih ministarstava. Ono što bi se moglo zaista dogoditi, kod pregleda budućih ročnika, za koji smatramo da će biti jedan klinički pregled liječnika medicine rada, pretpostavljamo, ono čega se bojimo je najčešće da se od nas traže te potvrde o preboljenim bolestima ili o nekakvim stanjima koja bi mogla utjecati na to jesu li naši ročnici sposobni ili nisu spremni to postati."