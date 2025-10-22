Anušić: Nikoga se neće prisiljavati na vojnu obuku ako to ne želi

"Moći će se navesti vjerski, zdravstveni ili moralni razlozi, vjerujte neće biti problema ni za koga tko se bude odlučio da ne želi TVO, već da želi civilno. Izaći će mu se u susret, bit će odobreno i neće se nikoga prisiljavati da ide na TVO ako on to stvarno ne želi”, kazao je Anušić odgovarajući na pitanja zastupnika tijekom saborske rasprave o izmjenama Zakona o obrani kojima se ponovni uvodi obvezno vojno osposobljavanje.