Livno i Tomislavgrad podigli su tužbu protiv Hrvatsku elektroprivredu (HEP) zbog neisplaćene naknade veće od 10 milijuna eura za korištenje vode iz Buškog jezera pri proizvodnji električne energije, potvrđeno je iz lokalnih izvora.
Na temelju Zakona o hidroakumulacijskim objektima
Zahtjev dviju općina iz Hercegbosanske županije temelji se na izmjenama Zakona o hidroakumulacijskim objektima Federacije BiH koje su stupile na snagu 2021. godine i kojima je predviđeno plaćanje veće naknade za korištenje vode iz Buškog jezera.
Ta se voda sustavom kanala i tunela usmjerava prema hidroelektrani Orlovac u sustavu HEP-a koja proizvodi električnu energiju, te dalje završava u slivu rijeke Cetine.
Prema riječima zastupnika Hrvatskog nacionalnog pomaka u Parlamentu Federacije BiH Petra Galića, koji je jedan od autora izmjene zakona, HEP već četiri godine ne primjenjuje nove odredbe zakona. On tvrdi da su na taj način općinama Livno i Tomislavgrad uskraćena znatna sredstva.
„HEP ne želi lokalnim zajednicama isplatiti zakonom propisanu i zajamčenu naknadu, čime svake godine uskraćuje značajna financijska sredstva“, rekao je Galić, istaknuvši da se procijenjeni dug popeo na više 10 milijuna eura.
Najveći dio iznosa odnosi se na Tomislavgrad
Najveći dio tog iznosa odnosi se na Tomislavgrad, kojemu prema procjenama pripada oko 6,6 milijuna eura, dok oko 3,4 milijuna otpada na Livno.
„Možete li zamisliti što bi takva sredstva značila za proračune naših općina? Za HEP je to tek kap u moru, a za nas mogućnost ulaganja u razvojne projekte i demografske mjere“, poručio je Galić.
Po istome izvoru, Sud u Livnu već je održao nekoliko pripremnih ročišta te se proglasio nadležnim u ovom predmetu. Općine su se na tužbu odlučile kako potraživanja ne bi otišla u zastaru.
Očekuju pomoć Vlade RH
Galić je pritom dodao kako Elektroprivreda Hrvatske zajednice HercegBosne i Elektroprivrede BiH uredno primjenjuju zakon te plaćaju veće naknade lokalnim zajednicama u Federaciji BiH.
On vjeruje da Vlada Republike Hrvatske može pomoći da se razriješi ovaj prijepor.
„Vjerujem da će, uz potporu Vlade RH, HEP napokon početi primjenjivati zakonske akte i omogućiti daljnji razvoj ovih lokalnih zajednica“, rekao je zastupnik HNP-a, vladajuće stranke u Tomislavgradu i Hercegbosanskoj županiji.
