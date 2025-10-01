Oglas

Ekonomski analitičar

Ljubo Jurčić o Szijjartovoj izjavi: Potpuno nerazumno, Hrvatska ima kapacitete za opskrbu naftom

N1 Info
01. lis. 2025. 11:24
Ekonomski analitičar Ljubo Jurčić bio je gost Novog dana kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao odnos Hrvatske i Mađarske odnosno izjavu mađarskog ministara vanjskih poslova Petera Szijjartoa da Hrvatska nema kapacitete kojima bi mogla opskrbljivati naftom Mađarsku i Slovačku...

"To kad gledamo u nekim normalnim uvjetima to je potpuno nerazumna izjava jer ti kapaciteti ne ovise o današnjoj politici nego o tehnologiji kojom je izgrađen Janaf. To nije pitanje politike jer da Hrvatska sada i hoće ona ne može u kratkom roku povećati taj kapacitet.

Ja mislim, prema izjavama članova uprave Janafa, da tu postoje kapaciteti i da su oni dovoljni i za Slovačku i Mađarsku.

Mađari možda igraju na kartu da ćemo mi možda izgubiti posao u Srbiji pa vrše pritisak da spustimo cijenu da ne izgubimo i njih. Hrvatska s druge strane uvijek popušta u tim geopolitičkim međunarodnim odnosima. Hrvatska je mekana a Mađarska agresivna", kaže Ljubo Jurčić.

Komentirao je i zašto je donijeta odluka o prodaje Ine.

"Prije toga donijeta je odluka i o prodaji puno boljih kompanija nego što je Ina. Ja sam osobno bio protiv prodaje Ine. Treba reći i da Hrvatsku nitko nije natjerao da proda Inu. Pitanje je tko je odredio pravila koji su interesi Hrvatske", kaže Jurčić.

"Ja mislim da je najbolja stvar da prestane prepucavanje, a najbolje rješenje za Inu bi bio dogovor između Mađarske i Hrvatske strane", zaključio je Jurčić.

Ina Ljubo Jurčić Mađarska nafta

