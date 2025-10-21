Mađarski ministar: Vojna suradnja s Hrvatskom ključ je sigurnosti srednje Europe

Anušić je istaknuo da Orqa proizvodi dronove FPV, ili dronove s pogledom iz prvog lica (pilot vidi isto što i dron kojim upravlja), za koje Hrvatska želi preuzeti vodeću ulogu u Europskoj uniji, a tvrtka Čateks već je sklopila ugovor za proizvodnju vojne tkanine za slovačko ministarstvo obrane.