napad u zagrebačkoj školi
Majka ozlijeđenog učenika: "Nazvao me i rekao - mama, izboden sam"
Majka učenika koji je jutros izboden u školi u Zagrebu opisala je dramatične trenutke nakon napada.
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"Sin me nazvao malo prije osam ujutro i rekao: ‘Mama, zovi Hitnu i policiju.’’
Majka je, kako je ispričala Leoni Šiljeg s RTL-a, isprva pomislila da se dogodila prometna nesreća.
"Pitala sam ga je li ga udario automobil, a on mi je odgovorio: ‘Ne mama, izboden sam."
Majka kaže da ju je sinova rečenica potpuno šokirala.
"U tom trenutku pao mi je telefon. Pitala sam ga: ‘Sine, što to govoriš?’, a on je rekao: ‘Mama, samo zovi Hitnu’, i tad se prekinuo poziv.’
Ponovno je nazvala njegov broj, ali ovaj put nije se javio sin.
"Javio se profesor i rekao: ‘Dijete vam je izbodeno.’’
"Trenutačno je na operaciji'
"Trenutačno mi je sin u operacijskoj sali, a ja čekam na hodniku’, rekla je.
Ministarstvo zdravstva ranije je izvijestilo da je kod djeteta završena početna dijagnostička obrada te da je zbog dubljih ubodnih rana indiciran operativni zahvat.
Ozlijeđena djelatnica škole zadobila je više površinskih ubodnih rana, a prema posljednjim informacijama oboje imaju očuvane životne funkcije.
Majka tvrdi: Iz škole me nitko nije nazvao
Njoj su prvo rekli da joj je sin prebačen u Klaićevu bolnicu i otišla je tamo tražiti dijete. Zatim je tek dobila informaciju da je sin u KBC-u Zagreb na Rebru.
Kaže i da ju iz škole nitko nije službeno nazvao i rekao joj bilo kakve informacije o sinu.
Ovdje pratimo sve informacije oko napada u školi.
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