POTRESNA ISPOVIJEST
Majka pretučenog dječaka za N1: Zlostavljaju ga više od godinu dana, ravnateljica nije pitala ni kako je
Brutalan slučaj vršnjačkog nasilja potresao je jednu zagrebačku osnovnu školu - dvojica učenika pretukla su vršnjaka u školskom toaletu, udarajući mu glavom o zid i umivaonik. Povod napadu bio je prijateljski zagrljaj djevojčice iz razreda. Dječak je završio na hitnoj, a škola i policija pokrenule su istragu. S majkom pretučenog učenika razgovarao je Matteo Keller.
"Glavu su mu nabijali u umivaonik i zid"
"Jučer u poslijepodnevnim satima me nazvao razrednik mog sina da su ga dvojica vršnjaka tukla u WC-u i da dođem po njega. Momentalno sam se spremila i stigla u školu. Moj sin je bio van sebe", prisjeća se traumatičnog događaja majka jednog osnovnoškolca.
"Pio je vodu, a dva vršnjaka su ga ničim izazvani počeli lupati šakama po glavi, a glavu su mu nabijali u umivaonik i zid. Ne znam koliko je to trajalo. Vršnjaci, njih dosta, su samo gledali. Nitko nije došao razdvojiti ih, pomogao, niti otišao po nekog starijeg za pomoć. Tek kada je rekao prijateljici je ona otišla po profesoricu", pojasnila je majka opisujući indiferentnost djece na nasilje prema njihovom kolegi.
Nasreću, teže fizičke ozljede su izostale, no kako kaže, "psihički je to jako velika trauma".
"Razredniku kapa dolje, a ravnateljici..."
Dali smo svoj izvještaj budući da je moj sin bio van sebe, boljela ga je glava, a na jedno uho nije čuo. Sad je rečeno da će ti vršnjaci ići na razgovor i da će se prijaviti policiji. Da li se to do danas prijavilo - ja to ne znam. Zvali su me iz policije da dođemo dati iskaz", rekla je i dodala da se razrednik potrudio raspitati za stanje dječaka. "Poduzeo je sve što je mogao poduzeti i stvarno - kapa dolje".
Međutim, ravnateljica nije kontaktirala majku pretučenog dječaka "niti u vezi događaja, niti u vezi mog sina", kako govori ona.
Vršnjačko nasilje koje trpi pretučeni dječak nije od jučer.
"Barem godinu dana traje psihičko nasilje. Mom sinu se stavila etiketa da je drugačiji, voli se družiti s curicama i emocionalniji je. Netko je rekao da je gej pa ga je cijela škola zvala da je gej. Išli smo stalno na razgovore sa stručnom službom, ali koliko god sam ja htjela da me se izvijesti jesu li ti učenici ukoreni, nikad nisam o tome obaviještena", otkriva majka.
Što očekuje od od škole?
"Očekujem od škole da kazni zlostavljače i da se dogodi neka pravda. Najlakše ga je prebaciti u drugu školu, ali njima se neće ništa promijeniti. Treba tome stati na kraj jer danas je moj sin, sutra će biti netko drugi", rekla je ova majka za N1.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
