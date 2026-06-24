Malenica: Nisam optimističan oko daljnjih pregovora i izbora sudaca Ustavnog suda. Oporba ga i dalje svjesno blokira!

"Da bi se postigao dogovor obje strane moraju biti spremne na to, a vidimo da SDP nije spreman za razgovore. Ne vidim ni jedno logično objašnjene zašto ne žele razgovarati, a pozivaju se na to da im je bitan Ustavni sud. Jedno vrijeme su prozivali HDZ da je usporen, da odugovlači proces izbora, a sada smo došli u fazu da nemamo tri suca Ustavnog suda, a oporba ne želi popuniti Ustavni sud. Oporba je tu kontradiktorna u svojim stavovima, ali i u svom planu kako će predlagati kandidate. Rekli su da neće pregovarati nego analizirati kandidate i dati svoj prijedlog sudaca za Ustavni sud - to je ono što su oni prigovarali HDZ-u. Oporba sada želi sama predložiti suce bez ikakvih razgovora", dodao je.