"Taktika opozicije?"
Malenica: Nisam optimističan oko daljnjih pregovora i izbora sudaca Ustavnog suda. Oporba ga i dalje svjesno blokira!
Predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Ivan Malenica (HDZ) o izboru ustavnih sudaca razgovarao je s našom Katarinom Plantak.
Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav saslušao je pet kandidata za tri ustavna suca, a danas se nastavljaju razgovori s preostalima, nakon čega slijedi usuglašavanje HDZ-a i lijeve oporbe, no iz SDP-a najavljuju da ovaj put neće pregovarati.
"Taktika oporbe?"
Ivan Malenica navodi da će se danas saslušati deset kandidata za suce Ustavnog suda: "Jučer je završila prva runda razgovara s kandidatima i vidjeli smo povećan angažman oporbe oko ove teme, izbora sudaca Ustavnog suda, jer se pojavio veliki broj zastupnika koji nisu članovi Odbora za ustav i koji su postavljali pitanja kandidatima. Zanima ih ta tema, ali to je možda i dio taktike da zaspu pitanjima kandidate kako bi imali argument zašto ne mogu pregovarati nego im treba vrijeme da analiziraju odgovore na pitanja. Nama je stalo da se Ustavni sud popuni što prije, nakon današnjeg razgovora pozvat ćemo oporbu na pregovore i ako je moguće do ljetne pauze (15.7.) izglasati tri suca Ustavnog suda."
"SDP nije spreman za razgovore"
"Da bi se postigao dogovor obje strane moraju biti spremne na to, a vidimo da SDP nije spreman za razgovore. Ne vidim ni jedno logično objašnjene zašto ne žele razgovarati, a pozivaju se na to da im je bitan Ustavni sud. Jedno vrijeme su prozivali HDZ da je usporen, da odugovlači proces izbora, a sada smo došli u fazu da nemamo tri suca Ustavnog suda, a oporba ne želi popuniti Ustavni sud. Oporba je tu kontradiktorna u svojim stavovima, ali i u svom planu kako će predlagati kandidate. Rekli su da neće pregovarati nego analizirati kandidate i dati svoj prijedlog sudaca za Ustavni sud - to je ono što su oni prigovarali HDZ-u. Oporba sada želi sama predložiti suce bez ikakvih razgovora", dodao je.
Malenica je demantirao teze oporbe i rekao da proces izbora ustavnih sudaca nije kontaminiran od strane predsjednika Vlade Andreja Plenkovića: "Javni poziv je raspisan, javili su se kandidati, imamo clean start, ne vidim ni jedno logično objašnjenje kako je proces kontaminiran, pozivam oporbu na razgovore, spremni smo razgovarati o svim kandidatima. Na njima je odabir što žele i politička odgovornost za nepopunjavanje Ustavnog suda. Ističu da je Ustavni sud važan, ali nije vrijeme i nije hitno da se Ustavni sud popuni."
Istaknuo je da je jako zadovoljan s prijavama i s kandidatima koji su se javili.
Hoćete li i dalje inzistirati na načelu 2:1?
"Pregovori su takvi da se razgovara o svim kandidatima i da se mora usuglasiti oko tri imena, ali moram priznati da nisam optimističan oko daljnjih pregovora i izbora sudaca s obzirom na to kako se SDP postavlja. Nisam optimističan zbog načina na koji će predlagati kandidati, bez razgovora s predstavnicima parlamentarne većine", rekao je Malenica.
"Svjesno su htjeli blokirati Ustavni sud i to čine i dalje", dodao je.
Što ako ponovno ne dođe do izbora ustavnih sudaca?
"Ustavni sud funkcionira u otežanim uvjetima jer nedostaju tri suca. Mi ćemo svakodnevno pozivati oporbu na razgovor o sucima, a na njima je da objasne zašto oni to ne žele i zašto ne žele popunu Ustavnog suda. Mislim da je politički nekorektno i neozbiljno prema javnosti i biračima da se uzme pauza tri mjeseca i da se nešto tek počne događati oko izbora sudaca početkom listopada ili krajem rujna. To je ono što vidimo po najavama SDP-a. To nije put prema dogovoru i apeliram da se ponašaju kako je do sada bilo u duhu parlamentarizma i izbora funkcija u Saboru - da se sjedne i razgovara oko kandidata", kazao je.
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