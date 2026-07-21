Borovje
Zagreb gradi priuštive stanove za najam. Građani se bune: "Apeliramo na našeg zelenog gradonačelnika..."
Zadnja veća zelena površina u zagrebačkom Borovju postala je novo poprište sukoba građana i Grada. Dok gradska uprava ondje planira izgradnju 11 stambenih zgrada s oko 600 stanova za priuštivi najam, stanovnici upozoravaju da bi njihov kvart mogao ostati bez posljednje zelene oaze.
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Više od tisuću primjedbi već je predano tijekom javne rasprave. Zadnja zelena oaza, kako je nazivaju stanovnici zagrebačkog Borovja, mogla bi otići u prošlost.
Grad Zagreb na prostoru južno od postojećeg naselja planira izgradnju jedanaest višestambenih zgrada s oko 600 stanova, namijenjenih za približno 1700 novih stanovnika. Tijekom javne rasprave građani su predali više od tisuću primjedbi.
Zastarjeli podaci?
"Apeliramo zapravo na našu zelenu vlast i zelenog gradonačelnika, koji je puno puta protestirao protiv takve izgradnje. Apeliramo da nam ostave posljednju zelenu oazu u Borovju. Prije par godina gradonačelnik i njegova stranka protestirali su u Borovju protiv izgradnje", kaže Alka Vuica iz inicijative "Borovje".
"Prvo neka se napravi adekvatan procjena učinka i na okoliš, ali i na prometnu infrastrukturu obrazovne institucije i kako će to utjecati na nas kao stanovnike Borovja", dodaje Domagoj Morić, također iz Inicijative.
"Mi kao stanovnici navečer po 45 minuta tražimo parking u kvartu, što zaista predstavlja veliki problem. Dolazak novih stanara znači 600 do 800 novih automobila."
Stanovnici smatraju da se plan gradnje temelji na zastarjelim podacima.
"Nisam protiv gradnje, u Zagrebu trebaju stanovi, ali rješenje bi bilo da se nekako ta gradnja uklopi u okoliš, a ne da se okoliš u potpunosti transformira prema potrebama graditelja."
"Ne čudi me..."
"Ne čudi me zato što, iskreno da vam kažem, u Hrvatskoj je na snazi građevinska mafija. Bez obzira tko dođe na vlast, isto nam se piše, samo je priča druga, pjesma je ista."
Iz Grada odgovaraju kako se ne radi o novoj ideji, već o prostoru koji je za stambenu namjenu predviđen još prije gotovo dva desetljeća. Ističu i kako je riječ o projektu priuštivog stanovanja kojim žele odgovoriti na rast cijena stanova.
"Ja se nadam i vjerujem da je većina građana u ovom gradu smatra da grad treba graditi stanove za pruštivi najam. Jer se cijene najma u ovom gradu postale nepodnošljive", rekao je Tomislav Tomašević.
Da potrebe za novim stanovima postoje, slaže se i ministar prostornoga uređenja Branko Bačić. No smatra da je trebalo razmotriti druge lokacije, kako bi se očuvale postojeće zelene površine.
Građanska inicijativa poručuje da od borbe neće odustati. Ako njihove primjedbe ne budu uvažene, najavljuju nastavak pritiska na Grad: kroz peticiju, zbor građana i moguće prosvjede.
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