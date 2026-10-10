Mandić: Treba nam manje pravilnika i Vlada koja poštuje vlastite zakone

„Ne želimo se samo braniti od novih nameta. Želimo malim poduzetnicima, obrtnicima i obiteljskim poslovima omogućiti da rastu, zapošljavaju i zadrže više sredstava za razvoj. Hrvatska mora prestati tretirati poduzetnika kao nekoga koga stalno treba kontrolirati i početi ga tretirati kao čovjeka koji stvara vrijednost“, poručila je.