prosvjed poduzetnika
Mandić: Treba nam manje pravilnika i Vlada koja poštuje vlastite zakone
Gradska vijećnica Mosta u Rijeci Petra Mandić poručila je u subotu, uoči prosvjeda poduzetnika u Zagrebu, da Hrvatskoj treba manje pravilnika i Vlada koja poštuje vlastite zakone.
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Na konferenciji za novinare istaknula je kako se Hrvatska pretvara u državu koja poduzetnicima propisuje svaki detalj poslovanja, dok istodobno ne preuzima odgovornost za posljedice vlastitih odluka.
„Sa suprugom imam obiteljsku tvrtku od 2005. godine i znam što znači raditi. Danas prosvjedujemo jer ne želimo da Hrvatska postane Venezuela... Apsurdno je koliko daleko država već danas ide u propisivanju svakog detalja našeg poslovanja“, rekla je Mandić, a priopćio Most.
„U Hrvatskoj je država očito jednakija. Kada poduzetnik pogriješi, dolazi inspekcija i stiže kazna. Kada Vlada donese odluku za koju postoje ozbiljni argumenti da je nezakonita, poduzetnici plaćaju prilagodbu, a Vlada odgađa primjenu i nastavlja dalje“, navela je.
Kao aktualan primjer istaknula je najavu ministra gospodarstva Ante Šušnjara da će novim pravilnikom izuzimati pojedine djelatnosti od obveze isticanja sidrenih cijena.
Podsjetila je i da je Most zbog Vladine odluke o internetskoj objavi cjenika podnio Ustavnom sudu prijedlog za ocjenu njezine suglasnosti s Ustavom i zakonom te zatražio privremenu obustavu primjene. Most smatra da je Vlada obveze proširila izvan zakonom određenog kruga trgovaca.
Mandić je upozorila i na administrativno opterećenje gospodarstva te od ministra zatražila da dokumentira tvrdnju o više od pola milijarde eura rasterećenja kroz više od 360 mjera.
Most, ističe, predlaže povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a sa 60.000 na 85.000 eura godišnjeg prometa, pojednostavljenje poreznih prijava, smanjenje nepotrebnog izvještavanja, razumne rokove za izvršavanje obveza te preispitivanje postojećih administrativnih zahtjeva prije uvođenja novih.
„Ne želimo se samo braniti od novih nameta. Želimo malim poduzetnicima, obrtnicima i obiteljskim poslovima omogućiti da rastu, zapošljavaju i zadrže više sredstava za razvoj. Hrvatska mora prestati tretirati poduzetnika kao nekoga koga stalno treba kontrolirati i početi ga tretirati kao čovjeka koji stvara vrijednost“, poručila je.
Osvrnula se i na ministrovo nazivanje nezadovoljnih poduzetnika galamdžijama.
„Ako je traženje zakonitih propisa, manje birokracije i jednostavnijeg poreznog sustava galama, onda neka ministar objasni zašto su takvi zahtjevi postali problem“, rekla je Mandić.
Mandić se osvrnula i na odnos inspekcija prema poduzetnicima te poručila da bi država trebala dati prednost ispravljanju nepravilnosti pred kažnjavanjem i zatvaranjem poslovnih objekata.
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