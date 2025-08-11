MAPA / Čitava Hrvatska na +30 Celzijevih, na Jadranu i do 40!

Do četvrtka je, zbog toplinskog vala, na snazi crveno upozorenje Državnog hidrometerološkog zavoda za kninsku, splitsku, riječku i dubrovačku regiju
Sunčano je i vruće u cijeloj zemlji, Tijekom jutra na sjeveru prolazno umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni.
Na Jadranu puše umjerena i jaka bura, uglavnom podno Velebita na udare i olujna, poslijepodne u Dalmaciji mjestimice slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.
Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 33, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 34 do 39 °C.
Izdano je crveno upozorenje za kninsku, splitsku, riječku i dubrovačku regiju zbog toplinskog vala.
