MAPA / Čitava Hrvatska na +30 Celzijevih, na Jadranu i do 40!

N1 Info
11. kol. 2025. 16:15
Facebook / Istramet

Do četvrtka je, zbog toplinskog vala, na snazi crveno upozorenje Državnog hidrometerološkog zavoda za kninsku, splitsku, riječku i dubrovačku regiju

Sunčano je i vruće u cijeloj zemlji, Tijekom jutra na sjeveru prolazno umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni.

DHMZ

Na Jadranu puše umjerena i jaka bura, uglavnom podno Velebita na udare i olujna, poslijepodne u Dalmaciji mjestimice slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 33, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 34 do 39 °C. 

Izdano je crveno upozorenje za kninsku, splitsku, riječku i dubrovačku regiju zbog toplinskog vala. 


prognoza 11. 8. toplinski val vrućine

