Redatelj Dalibor Matanić nalazi se pod istragom zbog sumnje u tri različita kaznena djela - spolno uznemiravanje, bludne radnje i omogućavanje konzumacije droge.
Oglas
Portal 24sata objavio je kako je policija završila svoj dio posla oko Matanićevih nedjela.
Podsjetimo, Matanić je u intervjuu za „Gloriju“ prije desetak dana izjavio kako ne zna vodi li se protiv njega kazneni postupak.
24sata doznaju da su protiv redatelja podnesene najmanje četiri kaznene prijave, a posljednja ovog ljeta. Zagrebačka policija službeno im je potvrdila da je sve materijale proslijedila Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu (OKDO) u Zagrebu.
„Sva pismena o postupanjima Policijske uprave zagrebačke dostavljena su Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Posljednje opće posebno izvješće poslano im je 4. kolovoza 2025. godine na znanje i donošenje meritorne odluke. Do danas nismo zaprimili njihovu obavijest o daljnjem postupanju“, stoji u odgovoru policije za 24sata.
Policija je zaprimila prijave, ispitala žrtve, prikupila dostupne dokaze i sve predala državnom odvjetništvu, koje sada odlučuje hoće li pokrenuti službenu istragu i eventualno podići optužnicu. Policija smatra da postoji barem osnovana sumnja za kaznena djela zbog kojih se Matanić istražuje.
Tri kaznena djela
Na upit 24sata, iz OKDO-a su potvrdili kako se provodi istraživanje „zbog kaznenih djela iz članka 156. stavka 1., članka 191. stavka 1. i članka 155. stavka 1. Kaznenog zakona“. To znači da je Matanić pod istragom zbog spolnog uznemiravanja osoba kojima je bio nadređen ili od kojih je imao profesionalnu korist.
Uz to, istražuje ga se i za bludne radnje.
Zakon jasno propisuje da pristanak nije valjan ako osoba pristaje pod pritiskom moći ili straha. Drugim riječima, nadređeni koji zlorabi svoj položaj ne može se braniti tvrdnjom da je „mislio kako druga strana pristaje“.
Treći element istrage odnosi se na sumnju da je Matanić omogućio konzumaciju droge - bilo da ju je dao, nagovorio na uzimanje ili osigurao prostor u kojem se konzumirala. Za to kazneno djelo predviđena je kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora.
Policija i dalje poziva potencijalne žrtve da im se jave, uz napomenu da su njihovi identiteti zakonski zaštićeni i da mediji ne smiju otkrivati njihove podatke.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas