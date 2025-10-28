Na upit 24sata, iz OKDO-a su potvrdili kako se provodi istraživanje „zbog kaznenih djela iz članka 156. stavka 1., članka 191. stavka 1. i članka 155. stavka 1. Kaznenog zakona“. To znači da je Matanić pod istragom zbog spolnog uznemiravanja osoba kojima je bio nadređen ili od kojih je imao profesionalnu korist.