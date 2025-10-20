Anita Juka: Jako me povrijedilo da baš ženski časopis prvi ide revitalizirati Matanića

Gošća Ivana Hrstića u Novom danu bila je Anita Juka, producentica filma "Lijepa večer, lijep dan", koji je u Varšavi doživio svoju europsku premijeru. Razgovarali su o filmu, seksualnom nasilju nad ženama u filmskoj industriji i intervjuu Dalibora Matanića u magazinu Glorija.
"Lijepa večer, lijep dan", film redateljice Ivone Juke, koji je producirala naša današnja gošća Anita Juka, imao je svoju europsku premijeru u sklopu Varšavskog filmskog festivala, u srijedu 15.10. Producentica je podijelila pozitivne impresije s premijere.
"Premijera je prošla fenomenalno. Imali smo dvije projekcije, baš smo bili sretni da se napokon cijela glumačka postava okupila. S nama su bili Emir Hadžihafizbegović, Elmir Krivalić, Slaven Došlo, Đorđe Galić..."
"Obje projekcije bile su dupkom pune. Mene je, naravno, uvijek strah, imam tremu kako će publika prihvatiti film", dodaje.
Radnja je smještena u Jugoslaviju 1950-ih godina. Četvorica bliskih prijatelja – poznati filmski redatelji i ratni veterani – dolaze pod sumnju vlasti zbog svoje seksualne orijentacije.
"Film je vrlo hrabar, ali on ne govori samo o homoseksualnosti već govori o troslojnoj slobodi. Film govori o slobodi govora, o pravu da budeš ono što želiš biti u životu i da voliš onoga koga želiš voljeti. Bilo je zanimljivo, ne samo u Varšavi, nego i tijekom naše Oscar kampanje u SAD-u, članovi Američke filmske akademije rekli su nam da to izgleda kao SAD danas."
"U Poljskoj smo znali da će shvatiti film jer imaju prilično sličnu povijest kao i mi: komunizam, sve što se događalo u komunizmu, ali u SAD-u su rekli da je i danas društvo toliko podijeljeno...", dodaje Juka.
Hrstić se sa svojom gošćom osvrnuo i na intervju Dalibora Matanića za magazin Glorija, koji je rezultirao brojnim kritikama te da na kraju povlačenjem intervjua i formalnom isprikom glavne urednice Glorije.
"Mene je šokiralo da se uopće razgovara s njim na taj način. Jako me povrijedilo da ga baš ženski časopis prvi ide revitalizirati. Cijela priča mi je izgledala kao dobro osmišljena priča njegovog PR tima. Savršeno je napisao jedan moj prijatelj glumac, Karlo Mlinar, 'urednica njemu tepa Dado, seksualno nasilje se naziva neprimjerenim ponašanjem, kako urednica jednog tako velikog časopisa može voditi intervju na takav način, osim ako nije instruirana?' Više su se muškarci zgražali, što pozdravljam i ponosna sam. Mislim da isprika nije dovoljna, da bi gospođa morala ponuditi ostavku, to je moj stav."
"Ne postavljaju se do kraja sva pitanja. Matanić se već prijavio sa svojim novim filmom na natječaj HAVC-a i povela se velika polemika treba li se financirati njegov film iz proračuna građana. Netko je rekao 'svatko je nevin dok nije osuđen'. Ali da podsjetimo, gospodin Matanić je krivnju priznao, ispričao se i nakon toga zatvorio svoje profile na društvenim mrežama. Ja stvarnom ne vidim razloga da se sada rade intervjui s njim, mislim da bi se trebalo raditi na prevenciji takvog budućeg ponašanja", kaže Juka.
