Što će biti s vrtićima? Nedostaje 7000 odgojitelja, a godišnje ih 600 završi studij

Sustav već danas vapi za 7000 odgojitelja, a godišnje ih samo 600 završava studij, za više od 30 posto djece nema mjesta u vrtićima. Vrtićke skupine su prenatrpane, a odgojitelji potplaćeni, navodili su u raspravi Sabina Glasovac (SDP), Ivica Baksa (NPS) i Dubravka Novak (Možemo!).