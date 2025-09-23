Metro Hrvatska ima novog šefa Uprave

Tomislav Smolčec imenovan je predsjednikom Uprave tvrtke Metro Hrvatska, a novu funkciju preuzet će 1. listopada, izvijestili su u utorak iz tog trgovačkog lanca.
Na čelu Metro Hrvatska od kraja 2020. bio je Imre Horvath, koji od 1. listopada ove godine preuzima poziciju starijeg potpredsjednika za razvoj talenata i organizacije u Metro AG-u.
Horvath je, kako se navodi u priopćenju, uspješno vodio tvrtku kroz zahtjevno tržišno okruženje, dodatno osnaživši njezinu poziciju na HoReCa tržištu.
Smolčec je karijeru u Metro-u započeo 2015. kao direktor prodaje i pridruženi član Uprave, a od 2020. je na funkciji izvršnog direktora operacija i člana Uprave. Karijeru je gradio u Hrvatskoj i zemljama regije, te će, kazali su u tvrtki, njegovo razumijevanje tržišta, potreba poduzetnika te specifičnosti hrvatskog HoReCa sektora doprinijeti daljnjem jačanju pozicije Metro-a na hrvatskom tržištu i ostvarivanju njezine strategije rasta.
Smolčec je istaknuo kako mu je čast preuzeti odgovornost vođenja Metro-a Hrvatska te kako je njegova vizija nastaviti graditi tvrtku koja je prvi izbor za kupce i pouzdan partner za njihov rast i uspjeh.
"Vjerujem da ćemo zajedno, kroz inovacije, održivo poslovanje i blisku suradnju s poduzetnicima diljem Hrvatske, osnažiti poziciju Metro-a na tržištu i nastaviti stvarati vrijednost za naše kupce, zaposlenike i zajednicu“, rekao je.
Metro je u Hrvatskoj počeo poslovati 2001. godine otvorenjem prvoga veleprodajnog centra na zagrebačkom Jankomiru. Danas posluje s ukupno deset veleprodajnih centara diljem Hrvatske.
Metro se u Hrvatskoj pozicionirao kao vodeći dobavljač na HoReCa tržištu, gdje trenutno opskrbljuje većinu sektora s tržišnim udjelom od 26 posto. Uz kupce iz HoReCa sektora, Metro je usmjeren prema malim trgovcima te malim i srednjim poduzetnicima, navodi se u priopćenju.
