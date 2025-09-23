Metro Hrvatska ima novog šefa Uprave

Smolčec je karijeru u Metro-u započeo 2015. kao direktor prodaje i pridruženi član Uprave, a od 2020. je na funkciji izvršnog direktora operacija i člana Uprave. Karijeru je gradio u Hrvatskoj i zemljama regije, te će, kazali su u tvrtki, njegovo razumijevanje tržišta, potreba poduzetnika te specifičnosti hrvatskog HoReCa sektora doprinijeti daljnjem jačanju pozicije Metro-a na hrvatskom tržištu i ostvarivanju njezine strategije rasta.