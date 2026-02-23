"Mexican standoff" Plenkovića i Hrebaka

"Kranje je nejasno što zapravo uopće jest više ultimatum, odnosno što se očekuje, no ono što je jasno iz načina na koji je danas ovdje nastupio Andrej Plenković, barem prema javnosti, ne znamo što se događa u internoj komunikaciji između koalicijskih partnera, ali prema javnosti kao da je htio poslati poruku da ga neće nitko držati za šiju, odnosno da ga neće nitko ni na koji način ucjenjivati, niti Dario Hrebak, ali niti Josip Dabro i Domovinski pokret. I bit će zaista zanimljivo ako ovaj svojevrsni "Mexican stand-off", ne znam kako da to drugačije nazovemo, opstane i dalje", tumači naš Hrvoje Krešić.