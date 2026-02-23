n1 komentar
"Mexican standoff" Plenkovića i Hrebaka
Premijer Andrej Plenković sudjelovao je danas na sjednici Predsjedništva HDZ-a, a u izjavi za medije spominjao je i inicijativu Daria Hrebaka iz HSLS-a. Donosimo vam analizu našeg Hrvoja Krešića.
"Kranje je nejasno što zapravo uopće jest više ultimatum, odnosno što se očekuje, no ono što je jasno iz načina na koji je danas ovdje nastupio Andrej Plenković, barem prema javnosti, ne znamo što se događa u internoj komunikaciji između koalicijskih partnera, ali prema javnosti kao da je htio poslati poruku da ga neće nitko držati za šiju, odnosno da ga neće nitko ni na koji način ucjenjivati, niti Dario Hrebak, ali niti Josip Dabro i Domovinski pokret. I bit će zaista zanimljivo ako ovaj svojevrsni "Mexican stand-off", ne znam kako da to drugačije nazovemo, opstane i dalje", tumači naš Hrvoje Krešić.
"Bit će zanimljivo vidjeti kada će se i kako pojedinačni akteri obraćati javnosti i objašnjavati vlastite pozicije. Pogotovo ako one ostanu dalje ovakve kakve jesu, a dogodi se možda izglasavanje opet nekog novog ministra ili neka nova već situacija gdje će biti važno pokazati da se ima 76 ili 77 ruku. A kad smo kod te 77. ruke, i o njoj je danas ovdje govorio Andrej Plenković, ne doduše previše, ali je rekao da se čuo i razgovarao po povratku iz Indije sa partnerima iz Domovinskog pokreta, sa Darijom Hrebakom, ali je onda spomenuo i Bošku Ban."
"Nije baš nešto bio previše razgovorljiv kad smo ga pitali o čemu su to točno razgovarali i je li na stolu ponuda da nakon što je podržala proračun i podržala ministra, što se obično doživljava kao jasna distinkcija je li čovjek u Vlasti ili je u oporbi, hoće li konačno doći do neke konkretnije suradnje i formalnog ulaska u tabor vladajućih."
