77. ruka u saboru
Plenkovića smo pitali hoće li Boška Ban u vladajuću koaliciju, evo što je rekao
Premijer Andrej Plenković u izjavi za medije nakon održavanja sjednice Predsjedništva HDZ-a komentirao je stanje u koaliciji, naglasivši kako HDZ ne trpi ničije ultimatume.
Na pitanje vezano za stanje u koaliciji, na Dabrin prijedlog zakona o zabrani komunističkih simbola, kao i na prijedloge HSLS-ovog Hrebaka oko "preslagivanja većine", odgovara sljedeće:
"Nema teoretske šanse da HDZ tako nešto podrži. Nije tu problem (Dabrina) inicijativa koja je došla par dana nakon pjevanja, koju smo mi osudili, a što neki mediji opisuju kao relativizaciju. Htio je zabraniti SNV, antifu, Documentu... Takvih zabrana u 2026., da ih mi donosimo kao glavna stranka - biti neće. Ako već godinama govorimo da smo protiv zabrana, onda ćemo i držati taj stav. Ponavljam još jednom, HDZ ne trpi ničije ultimatume", poručio je premijer.
Osvrnuo se i na oporbenu zastupnicu Bošku Ban, koja je bila 77. ruka u izglasavanju i proračuna, kao i za izglasavanje ministra Ružića, nekarakteristično za pripadnicu oporbe. Na pitanje našeg Hrvoja Krešića je li na stolu formalizacija suradnje u smislu njenog prelaska u vladajuću koaliciju, Plenković potvrđuje da su se on i bivša SDP-ovka čuli, no nije htio dalje komentirati. "Razgovarat ćemo u srijedu", rekao je.
