Plenkovića smo pitali hoće li Boška Ban u vladajuću koaliciju, evo što je rekao

"Nema teoretske šanse da HDZ tako nešto podrži. Nije tu problem (Dabrina) inicijativa koja je došla par dana nakon pjevanja, koju smo mi osudili, a što neki mediji opisuju kao relativizaciju. Htio je zabraniti SNV, antifu, Documentu... Takvih zabrana u 2026., da ih mi donosimo kao glavna stranka - biti neće. Ako već godinama govorimo da smo protiv zabrana, onda ćemo i držati taj stav. Ponavljam još jednom, HDZ ne trpi ničije ultimatume", poručio je premijer.