Oglas

77. ruka u saboru

Plenkovića smo pitali hoće li Boška Ban u vladajuću koaliciju, evo što je rekao

author
N1 Hrvatska
|
23. velj. 2026. 16:57
Andrej Plenković
N1

Premijer Andrej Plenković u izjavi za medije nakon održavanja sjednice Predsjedništva HDZ-a komentirao je stanje u koaliciji, naglasivši kako HDZ ne trpi ničije ultimatume.

Oglas

Na pitanje vezano za stanje u koaliciji, na Dabrin prijedlog zakona o zabrani komunističkih simbola, kao i na prijedloge HSLS-ovog Hrebaka oko "preslagivanja većine", odgovara sljedeće:

"Nema teoretske šanse da HDZ tako nešto podrži. Nije tu problem (Dabrina) inicijativa koja je došla par dana nakon pjevanja, koju smo mi osudili, a što neki mediji opisuju kao relativizaciju. Htio je zabraniti SNV, antifu, Documentu... Takvih zabrana u 2026., da ih mi donosimo kao glavna stranka - biti neće. Ako već godinama govorimo da smo protiv zabrana, onda ćemo i držati taj stav. Ponavljam još jednom, HDZ ne trpi ničije ultimatume", poručio je premijer.

Osvrnuo se i na oporbenu zastupnicu Bošku Ban, koja je bila 77. ruka u izglasavanju i proračuna, kao i za izglasavanje ministra Ružića, nekarakteristično za pripadnicu oporbe. Na pitanje našeg Hrvoja Krešića je li na stolu formalizacija suradnje u smislu njenog prelaska u vladajuću koaliciju, Plenković potvrđuje da su se on i bivša SDP-ovka čuli, no nije htio dalje komentirati. "Razgovarat ćemo u srijedu", rekao je.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
andrej plenković boška ban dario hrebak hdz hsls josip dabro

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ