Velika promjena za pušače e-cigareta već od 1. siječnja

Od 2026. stupa na snagu novi zakon koji će olakšati predaju e-cigareta i time učiniti zbrinjavanje učinkovitijim.
Dosad su se potrošene e-cigarete morale odnijeti na posebno sabirno mjesto – a ona su bila rijetka. Sada moraju reagirati supermarketi i ostali trgovci – preciznije, svi koji prodaju e-cigarete. Od 2026. stupa na snagu novi zakon koji će olakšati predaju e-cigareta i time učiniti zbrinjavanje učinkovitijim, piše Fenix magazin.
Promjena od 2026. za e-cigarete
Ubuduće će se stare e-cigarete moći vratiti svugdje gdje se i prodaju: na benzinskim postajama, u supermarketu, kiosku i drugdje – neovisno o veličini trgovine! Dosad je to vrijedilo samo za određene velike trgovce, objašnjava njemačko Savezno ministarstvo za okoliš.
Dosad su e-cigarete morali preuzimati samo trgovci koji imaju više od 400 četvornih metara prodajnog, skladišnog i otpremnog prostora za električne i elektroničke uređaje, kao i trgovci hranom s prodajnim prostorom većim od 800 četvornih metara.
Novi Zakon o električnim i elektroničkim uređajima (ElektroG) stupa na snagu 1. siječnja 2026. Kako navodi Stiftung Warentest, trgovine imaju prijelazno razdoblje i do 30. lipnja moraju uspostaviti mjesta za povrat. Pri predaji više neće biti važno iz koje marke e-cigareta potječe – moći će se predati posvuda, slično kao kod povrata baterija.
Obveze i za internetske trgovce: povrat e-cigareta postaje obvezan
Novi zakon, prema navodima minhenske odvjetničke kuće IT-Recht, obuhvaća i internetske trgovce: od 1. srpnja oni neće biti samo obvezni prihvaćati stare e-cigarete na zbrinjavanje, već će morati pružiti i informacije o mogućnostima povrata.
U kućnom otpadu e-cigareta nikako nema što tražiti. U malim uređajima nalaze se baterije koje se ne samo mogu ponovno iskoristiti, već mogu biti i zapaljive. U najgorem slučaju postoji opasnost od požara.
