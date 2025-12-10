Velika promjena za pušače e-cigareta već od 1. siječnja

Dosad su se potrošene e-cigarete morale odnijeti na posebno sabirno mjesto – a ona su bila rijetka. Sada moraju reagirati supermarketi i ostali trgovci – preciznije, svi koji prodaju e-cigarete. Od 2026. stupa na snagu novi zakon koji će olakšati predaju e-cigareta i time učiniti zbrinjavanje učinkovitijim, piše Fenix magazin.