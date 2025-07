Milanović bugarskom kolegi podijelio hrvatska iskustva s uvođenjem eura: "Nezapamćeno divljanje cijena"

U tom je kontekstu podsjetio i na stroge kriterije koje je Hrvatska morala ispuniti da bi ušla EU. "Ni Poljska, ni Češka, ni Mađarska – nitko od njih nije morao ispuniti uvjete koje je ispunila Hrvatska. To je činjenica. Jesmo zbog toga ljuti ili ogorčeni? Uopće ne. To je bila tada realnost. Svjestan sam da će i neke od država zapadnog Balkana – ako uđu u EU – ući slabije pripremljene nego što je bila Hrvatska. Ali, to nije slučaj s Ukrajinom i tko god to govori i pravi se da ne vidi – ne radi dobro Ukrajini. Toj zemlji treba pomoći da opstane“.