Milanović obišao Ratno zrakoplovstvo: Razgledao Rafale i dronove Bayraktare

Pri tome je poseban naglasak bio na standardima i procedurama za provedbu zadaće nadzora i zaštite zračnog prostora Republike Hrvatske u sklopu NATO-ovog integriranog sustava protuzračne i proturaketne obrane NATINAMDS-a (NATO Integrated Air and Missile Defence System). Predsjednik je obišao i 125. eskadrilu besposadnih zrakoplovnih sustava gdje je informiran o sposobnostima, organizaciji i obuci za uporabu Bayraktara TB-2.