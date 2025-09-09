Oglas

Gavella

Milanović prisustvovao promociji Goldsteinove knjige o Drugom svjetskom ratu

author
N1 Info
|
09. ruj. 2025. 19:27
ured predsjednika, milanović i goldstein
Ured predsjednika Republike Hrvatske / Dario Andrišek

Predsjednik Milanović pratio predstavljanje knjige Ive Goldsteina o Hrvatskoj u Drugom svjetskom ratu.

Predsjednik Republike Zoran Milanović prisustvovao je večeras promociji knjige „Hrvatska u Drugom svjetskom ratu 1941.-1945.“ autora Ive Goldsteina koja je održana u Gradskom dramskom kazalištu Gavella u Zagrebu, poručili su s Pantovčaka.

Novu knjigu hrvatskog povjesničara Ive Goldsteina objavila je izdavačka kuća Fraktura, a na promociji je o knjizi s autorom razgovarao glavni urednik Frakture Seid Serdarević. Dugogodišnjim istraživanjem arhivske građe te s osloncem na već postojeću literaturu, Ivo Goldstein je svojom knjigom „Hrvatska u Drugom svjetskom ratu 1941.-1945.“, na gotovo 500 stranica, stvorio prvu cjelovitu monografiju o Hrvatskoj u Drugom svjetskom ratu, rečeno je na promociji.

Iako su se mnogi autori do sada bavili tom temom i pisali knjige o tom razdoblju hrvatske povijesti, autor je istaknuo kako je Drugi svjetski rat u Hrvatskoj obradio drugačije nego što se to činilo ranije te su u knjizi obuhvaćene i povijesne činjenice i epizode o kojima se malo zna ili su iz nekih razloga prešućivane.

ured predsjednika, milanović i goldstein
Ured predsjednika Republike Hrvatske / Dario Andrišek

Naglasivši kako nema obveza ni prema jednoj politici i kako o svemu može činjenično pisati, Goldstein je pojasnio kako u knjizi polazi od njemu nesporne činjenice tko je u Drugom svjetskom ratu bio na pravoj, a tko na krivoj strani.

Uz predsjednika Milanovića bio je posebni savjetnik Predsjednika za kulturu Zdravko Zima, a na promociji knjige bio je i bivši predsjednik Republike Stjepan Mesić.

Teme
Ivo Goldstein Zoran Milanović drugi svjetski rat

