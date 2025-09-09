Milanović prisustvovao promociji Goldsteinove knjige o Drugom svjetskom ratu

Iako su se mnogi autori do sada bavili tom temom i pisali knjige o tom razdoblju hrvatske povijesti, autor je istaknuo kako je Drugi svjetski rat u Hrvatskoj obradio drugačije nego što se to činilo ranije te su u knjizi obuhvaćene i povijesne činjenice i epizode o kojima se malo zna ili su iz nekih razloga prešućivane.