Milanović: Prolaz kroz tunel Učku treba biti besplatan

Predsjednik Republike Zoran Milanović poručio je u srijedu kako prolaz kroz tunel Učku, čiji je druga cijev nedavno otvorena, treba biti besplatan, čime je dao podršku IDS-ovoj inicijativi za ukidanje tunelarine kroz Učku koju je do sada podržalo više od sedam tisuća građana.

“Pelješki most je besplatan, naravno za korisnike jer račun na kraju godine netko plaća. Tunel Sveti Ilija – besplatan. Krčki most – besplatan. Neka gospoda razmisle zašto simbolički, na današnji dan, to ne bi bila tema”, rekao je Milanović u Pazinu na svečanoj sjednici županijske skupštine gdje je obilježen Dan županije te 81. obljetnica donošenja Rujanskih odluka o sjedinjenju Istre s maticom Hrvatskom.

“Zašto se kroz taj tunel ne bi prolazilo besplatno, a koncesionar će ovako i onako trljat ruke, njima je uvijek dobro”, poručio je predsjednik Milanović.

Dodao je kako “djeca kada bi znali svu istinu ne bi govorili da žele biti nogometaši, nego koncesionari jer je to najbolji posao na svijetu”.

Milanović je još jednom naglasio kako je Istra napredna regija i vedro mjesto za život, rast i napredak, koji je neopisiv i u rangu je naprednijih europskih regija.

Podsjetivši kako je prije točno 81 godinu upravo u Pazinu Istarski sabor donio povijesne odluke o sjedinjenju Istre s maticom zemljom, istarski župan Boris Miletić rekao je kako su te odluke zasigurno najznačajnije i najdalekosežnije.

Istaknuo je kako je opredjeljenje za slobodu, socijalnu pravdu i mir, uz snažno sudjelovanje građana Istre u antifašističkom pokretu, omogućilo da danas Istra obilježi svoj dan.

“Otvoreno ću reći da svjedočimo najvećem investicijskom ciklusu Istarske županije od njezinog osnutka, na svim područjima i diljem županije. Zato su od iznimnog značaja naše vrijednosti, naš identitet jer život u Istri pruža niz blagodati, a Istra je sama po sebi posebna zbog mnogočega i običavamo joj, s pravom, tepati da je mala ‘butik regija'”, istaknuo je Miletić.

Dodao je kako građani Istre moraju “činiti sve da ona takvom i ostane i da očuva sve svoje čari i svoje običaje”.

Predsjednica Skupštine Istarske županije Sandra Ćakić Kuhar poručila je kako su “ljudi Istre zajedništvom realizirali najvažnije projekte” te da je povezanost i solidarnost županije, gradova i općina potaknula ujednačen razvoj tako da danas cijela Istra živi jednaku kvalitetu života“.

“Marljivo smo gradili našu Istru i ona je danas brend, sinonim za uspješnost i kvalitetu na puno područja. Ljudi iz svih krajeva dolaze i dolazit će živjeti u Istru. Upravo zato očuvanje ‘istrijanstva’ naš je novi izazov”, zaključila je Ćakić Kuhar.

S tvrdnjom da “istarski mentalitet odiše na svakom koraku” uzvanicima se obratio zamjenik primorsko-goranskog župana Petar Mamula, a okupljene su pozdravili i izaslanik predsjednika Vlade Ivan Bubić te izaslanik predsjednika Sabora Mario Bratulić.

