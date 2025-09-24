Milanović se u poslijepodnevnim satima obraća Općoj skupštini UN-a

REUTERS / Eduardo Munoz

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u srijedu će govoriti na 80. Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, a toj organizaciji će se, između ostalih, tijekom dana obratiti i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, iranski predsjednik Masoud Pezeškian i sirijski predsjednik Ahmad al-Šara.

Milanović će govoriti petnaesti u prvom bloku govora koji kreće u 9 sati po njujorškom, odnosno u 15 sati po hrvatskom vremenu.



Na istoj sesiji govorit će i Pezeškian, Zelenski i Al-Šara, kao i argentinski predsjednik Javier Milei te predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Opća sjednica UN-a traje do ponedjeljka, s pauzom u nedjelju, a na njoj će govoriti oko 150 čelnika država.

Skupom u New Yorku dominiraju teme sukoba na Bliskom istoku, ruske agresije na Ukrajinu te financijskih poteškoća s kojima se Ujedinjeni narodi bore, piše agencija dpa.