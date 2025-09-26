Milanović stigao u Minnesotu: Sastao se s guvernerom Timom Walzom

Predsjednik Republike Zoran Milanović sastao se u petak u St. Paulu s guvernerom savezne američke države Minnesote Timothyjem Jamesom Walzom. U sklopu radnog posjeta Sjedinjenim Američkim Državama, Predsjednik Republike stigao je u Minnesotu kako bi posjetio vojnu bazu Nacionalne garde Minnesote koja je već gotovo tri desetljeća strateški vojni partner Hrvatske vojske.
„Vojna suradnja Hrvatske vojske i Nacionalne garde Minnesote važna je zbog tradicije. To je sada već jedno prijateljstvo i dosta blizak i prisan odnos, koji traje već godinama. A drugo, ovdje je i guverner bio Rudi Prpić koji je ostavio dubok trag i hrvatska zajednica je prisutna već jako dugo i zato nije slučajno Minnesota odabrana. Mislim da to treba pozdraviti i nastaviti tim putem“, izjavio je predsjednik Republike Zoran Milanović nakon sastanka s guvernerom Minnesote Walzom.
Na sastanku su, uz guvernera Walza, bili predstavnici Nacionalne garde Minnesote: zapovjednik Garde general-bojnik Shawn P. Manke , zapovjednik 34. pješačke divizije „Red Bull“ brigadni general Joe Sharkey, direktor državnog Partnership Programa bojnik Thomas Miller i zapovjednica 148. lovačkog krila zračnih snaga časnička namjesnica Lisa Erikson. Tijekom razgovara bilo je riječi o skoro tri desetljeća dugoj suradnje Nacionalne garde Minnesote i Hrvatske vojske u sklopu Programa državnog partnerstva (State Partnership Program), kao i o nastavku jačanja te suradnje. Razgovaralo se i o planovima vezanim uz modernizaciju Hrvatske vojske te o aktualnoj sigurnosnoj situaciji u svijetu.
Predsjednik Republike stigao je u Minnesotu nakon sudjelovanja na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda. Osim susreta s guvernerom Minnesote, predsjednik Milanović tijekom petka obići će u Arden Hillsu i sjedište 34. pješačke divizije „Red Bull“ koja provodi obuku i nadzire spremnost devet brigada Nacionalne garde s više od 23.000 vojnika u Minnesoti i dvadeset i tri druge savezne države.
