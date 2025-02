Milanović u Sloveniji: Situacija nije dobra i poziva na akciju

Podijeli :

Borut Zivulovic / PIXSELL / F.A. BOBO

Predsjednik Zoran Milanović danas boravi u posjetu Sloveniji. Svečani doček hrvatskog predsjednika i njegove supruge Sanje Musić Milanović priređen je uz vojne počasti na Kongresnom trgu u Ljubljani.

Milanović je potom položio vijenac kod Spomenika svim žrtvama rata i žrtvama vezanima za ratove (Kongresni trg).

Slijedilo je zajedničko fotografiranje i razgovor predsjednika Hrvatske s predsjednicom Slovenije Natašom Pirc Musar u Predsjedničkoj palači, javlja Dnevnik.hr.

Nakon bilateralnog susreta izaslanstva Hrvatske i Slovenije, Milanović i Pirc Musar obraćaju se javnosti, a izjave možete pratiti na našem portalu.

“Hvala na lijepom dočeku i prijateljskom gostoprimstvu. Moj prvi izlazak iz Hrvatske i posjet nekoj državi, kao i prije pet godina kad sam se neformalno susreo s Borutom Pahorom, ponovno je u Sloveniju. Ne treba posebno objašnjavat zašto, dobri smo susjedi. Posljednjih godina odnosi su u uzlaznoj putanji. Bilo je uspona i padova, a zadnjih godina je sve normalnije. Postoje još pitanja koja nisu do kraja zatvorena, ali ne narušavaju odnose. No, neću govoriti o njima jer to je posao Vlade”, kazao je Milanović te dodao da je sa Pirc Musar razgovarao o bilateralnim stvarima, gospodarsko-tehničke ugovorne naravi, ali i o situaciji u Europi te svijetu.

“Hoćeš nećeš, moraš imati mišljenje. Situacija nije dobra i poziva na akciju. Baš na akciju i to smišljenu, pametnu i hladnu, a ne na onu varijantu mudrosti koja je, barem u našem narodu, supstitut za paničan strah od akcije. Mudruješ, ne poduzimaš ništa. Upravo je takav pristup problemima doveo do stanja u kojem se trenutačno nalazi Europa.”

Dotaknuo se i odnosa Europe sa Sjedinjenim Američkim Državama koje su, kaže, desetljećima bile zaštitnik i “lord protector” Europe i njezine sigurnosti. To se, smatra predsjednik, promijenilo i toga trebamo biti svjesni.

“To više nije tako, ako nekome nije bilo jasno prije mjesec dana, onda im je valjda jasno zadnjih tjedan dana. Mislim da se kao europske države moramo rukovoditi tom činjenicom. Mi smo europska država, tu smo stoljećima, tu ćemo biti u budućnosti i tu su skoro svi naši interesi, naši poslovi i sigurnost”, zaključio je Milanović.

Potom je govorila predsjednica Pirc Musar.

“Dragi Zorane, dobrodošao i hvala što si ponovno izabrao dolazak u Sloveniju i tako pokazao da su naši susjedski odnosi dobri. Čestitam na predsjedničkoj pobjedi.”

Predsjednik Milanović sastat će se i s predsjednicom Državnog zbora Slovenije Urškom Klakočar Zupančič i slovenskim premijerom Robertom Golobom.

