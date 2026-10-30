AI CENTAR
Most protiv velikog projekta u Topuskom: "Ugrožava vodu, a građanima bi mogao poskupjeti život"
Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić izjavio je u petak da Vlada treba štititi svoje izvore vode, a ne gurati projekte koji ih mogu ugroziti poput onog izgradnje velikog podatkovnog centra u Topuskom, istaknuvši pritom da ne želi da se Hrvatska pretvori u "tehnofeudalizam".
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''Umjesto da štitimo naše prirodne resurse i naša nalazišta voda, mi idemo u projekt za koji dio struke jasno govori da će nanijeti štetu upravo vodi i našim prirodnim resursima'', kazao je MiIetić na konferenciji za medije u Hrvatskom saboru.
Mostov zastupnik govorio je o projektu najvećeg podatkovnog centra-kampusa u Hrvatskoj i regiji, čiji se početak gradnje očekuje 2027., a početak rada 2029.godine. Sljedećeg mjeseca očekuje se potpisivanje ugovora o priključenju na elektroenergetsku prijenosnu mrežu, koji će budućem AI podatkovnom centru omogućiti stabilnu opskrbu snage od jednog GW (gigavata) ili tisuću MW (megavata).
Most nije protiv investicija, napomenuo je Miletić, osim ako idu na štetu prirode, okoliša i zdravlja ljudi. Niti jedan privatni interes ne smije biti iznad nacionalnog interesa, dodao je.
''Ne želimo da se Hrvatska pretvori u tehnofeudalizam u kojem će politička oligarhija Andreja Plenkovića odozgo nametati ljudima ono što oni misle da treba raditi, a ne žele odgovorit na pitanja što ljudi i država konkretno imaju od toga'', istaknuo je.
Nikola Brčić iz Inicijative građana kazao je da će ''giga data centar'' imati potrošnju električne energije jednaku trećini potrošnje cijele Hrvatske.
''Isto tako, trošio bi vode koliko i Zagreb te bi sadržavao milijune litara pomoćnog dizela da bi data centar mogao raditi ako nestane električne energije'', rekao je Brčić.
Solari mogu pokriti tek deset posto potrošnje električne energije, ustvrdio je Brčić, a ostatak se mora kupiti na međunarodnom tržištu.
''Prema našim procjenama, električna energija za svakog potrošača u Hrvatskoj porasti će između 10 do 33 posto'', naglasio je.
Brčić upozorava da Hrvatska ovim projektom gubi vodu, a dobiva oko 300 zaposlenih nisko kvalificirane radne snage te veće račune za struju, kako bi ''Janko Andabak (jedan od investitora) na preostalih 1400 hektara svoje zemlje mogao raditi dodatna solarna polja i inkasirati profit'', rekao je.
Most traži uvid u svu dokumentaciju, jer ljudi na terenu nemaju niti jednu informaciju, poručila je županijska vijećnica u Sisačko-moslavačkoj županiji Luca Gašpar Šako.
''Tehnološki razvoj da, ali po pravilima. Most je usvojio stav da se veliki podatkovni centri ne mogu graditi bez nacionalnih kriterija kojih ima sedam, među kojima su jasna pravila o tome koji se podaci obrađuju, za čiji interes i pod čijim nadzorom '', kazala je Gašpar Šako.
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