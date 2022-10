Filipović pred Odborom za gospodarstvo, odgovara na pitanja o Ini

Željko Pavić zatražio je od minsitra da objavi što točno novi članovi Uprave trebaju napraviti te rekao da nije točno da NO ne može kontrolirati Upravu jer je upravo to posao NO-a.

Filipović je odgovorio kako to u Ini ne funkcionira jer pred NO dolazi vrlo mali broj doluka. "Kako netko nešto nije vidio? Jednostavno, sustav ne funkcionira, nešto se mora promijeniti i to će raditi naši članovi narednih šest mjeseci. Sve je napravljeno kako bi se smanjio utjecaj hrvatskih članova u Upravi Ine i inzistirat ćemo da se upravljanje stavi u okvire Zakona o trgovačkim društvima", kaže ministar. Naglasio je i kako on ne može članovima Uprave diktirati što i kako će raditi jer oni moraju raditi na dobrobit Ine. Filipović kaže i kako nije normalno da o 20 milijuna eura odlučuje četvrta razina odlučivanja.