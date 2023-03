Ministar Filipović otkrio kada stižu nove mjere: Moram istaknuti tri trgovca

Podijeli :

Ministar gospodarstva i održivog razvoja, Davor Filipović, sudjelovao je na sastanku Partnerstva za transatlantsku energetsku i klimatsku suradnju gdje je komentirao nove mjere za rast cijena energenata.

“Plan je predstaviti mjere sredinom ovog mjeseca”, otkrio je ministar.

“Govori se o ratu vlade i trgovaca, no nema nikakvog rata. Napravit ćemo ono što najbolje za naše gospodarstvo i kada pogledate brojke koje se odnose na rast BDP-a da se upravo tu ogledaju dobri potezi Vlade. Prošle smo godine tri puta intervenirali da bi pomogli našim najugroženijem građanima i sve se to reflektiralo na gospodarski rast” rekao je.

Dodao je da se detalji još bruse i da će izaći s njima sredinom mjeseca.

Podsjetio je da su snizili proizvode za 30 posto, a da je onda došlo do dodatnog snižavanja zbog konkurencije trgovaca.

“Razgovaramo s onima koji će obaviti popisivanje i imat ćemo cjelovitu listu. Moram istaknuti tri hrvatska trgovca Konzum, KTC i Tommy koji su poslali cijene. Kad pogledate bijelu listu može se reći da ona daje efekt jer sva ova najavljena poskupljenja još nisu ondje”, rekao je Filipović.

Napomenuo je da se sastao s američkom i ukrajinskom ministricom. “Kao što smo pomagali do sada pomagat ćemo i dalje. SAD je zainteresiran s nama za suradnju po pitanju geotermi. Da bi to pokrenuli potrebna su velika ulaganja i zato tražimo američka iskustva kako bi se to pomaklo”, dodao je.

“Jučer mi je bilo točno 10 mjeseci kako sam postao ministar i ja i i ljudi iz ministarstva dajemo sve od sebe”, rekao je.

Nije htio otkriti koliko je obveznica upisao i dodao da će se sve vidjeti u imovinskoj kartici.

