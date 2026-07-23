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izjava nakon vlade

VIDEO / Ministar turizma i sporta komentirao uhićenje Damira Šegote

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23. srp. 2026. 12:08
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16.07.2026., Zagreb - NSK. 185. sjednica Vlade Republike Hrvatske. ministar turizma i sporta Tonci Glavina Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Sanjin Strukic/PIXSELL

Ministar turizma Tonči Glavina nakon sjednice Vlade komentirao je uhićenje direktora u Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO) Damira Šegote.

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"Vezano za aktualnosti od jutrios, prvo da kažemo da najoštrije osuđujemo svaku nezakonitu radnju koja narušava povjerenje u sustav sporta.

Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove aferu Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira", rekao je Glavina.

Podsjetimo, Uskok je u četvrtak izvijestio o novim uhićenjima i tzv. hitnim dokaznim radnjama poput pretresa, a neslužbeno se doznaje da su uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO) Damir Šegota i njegova supruga, dok pretrage traju i kod glavnog tajnika HOO-a Siniše Krajača.

Razvoj događaja uživo pratimo OVDJE.

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Teme
damir šegota hoo hrvatski olimpijski odbor tonči glavina

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