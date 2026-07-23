izjava nakon vlade
VIDEO / Ministar turizma i sporta komentirao uhićenje Damira Šegote
Ministar turizma Tonči Glavina nakon sjednice Vlade komentirao je uhićenje direktora u Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO) Damira Šegote.
Oglas
"Vezano za aktualnosti od jutrios, prvo da kažemo da najoštrije osuđujemo svaku nezakonitu radnju koja narušava povjerenje u sustav sporta.
Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove aferu Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira", rekao je Glavina.
Podsjetimo, Uskok je u četvrtak izvijestio o novim uhićenjima i tzv. hitnim dokaznim radnjama poput pretresa, a neslužbeno se doznaje da su uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru (HOO) Damir Šegota i njegova supruga, dok pretrage traju i kod glavnog tajnika HOO-a Siniše Krajača.
Razvoj događaja uživo pratimo OVDJE.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas