Ministarstvo izdalo novu naredbu o mjerama kontrole radi suzbijanja ASK-a, evo detalja

Nadalje, s obzirom da od 10. rujna nije bilo novih izbijanja afričke svinjske kuge u naselju Novi Jankovci, naselja Novi Jankovci, Stari Jankovci i Srijemske Laze na području Općine Stari Jankovci brišu se iz područja uključenih u zonu zaštite, a naselja Slakovci i Orolik na području Općine Stari Jankovci, Petrovci i Svinjarevci na području Općine Bogdanovci, Berak na području Općine Tompojevci, Negoslavci na području Općine Negoslavci, Komletinci i Otok na području grada Otoka, Privlaka na području Općine Privlaka, Mirkovci na području grada Vinkovci i Cerić na području Općine Nuštar brišu se iz područja uključenih u zonu nadziranja, stoji između ostalog u priopćenju.