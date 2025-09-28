Hajdaš Dončić: Sramotno je i odvratno kriviti Srbe za afričku svinjsku kugu

Zato je, smatra čelnik SDP-a, u Hrvatskoj rašomon u kojem se ne zna tko pije, tko plaća, a u najnovijoj krizi okrivljuju se Srbi, pa je nacionalna sigurnost malo ugrožena, malo nije. To je, kaže, otprilike kao da u nekom poduzeću predsjednik uprave priča jedno, a šef prodaje drugo. "Takav je odnos ministra poljoprivrede i premijera, a sve plaćaju hrvatski građani kroz skuplju hranu koja dolazi iz stranih trgovačkih lanaca", naglasio je te dodao da je problem i inspektorat, neselektivni uvoz i edukacija farmera.