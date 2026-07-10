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Tužna obljetnica

Minuta šutnje: U Saboru odali počast žrtvama genocida u Srebrenici

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Hina
|
10. srp. 2026. 10:09
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10.07.2026., Zagreb - Sabor 10. sjednicu nastavlja raspravom o Izvjescu o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrosenim financijskim sredstvima za 2025. godinu. Prije pocetka zastupnici su minutom sutnje odali pocast zrtvama Srebrenice
Patrik Macek/PIXSELL

Minutom šutnje Hrvatski sabor u petak je odao počast žrtvama srebreničkog genocida u kojemu je prije 31 godinu vojska i policija bosanskih Srba ubila više od osam tisuća bošnjačkih muškaraca i dječaka, nakon pada enklave koja je bila pod zaštitom UN-a.

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"S obzirom na to da je danas jedna tužna obljetnica, radi se o genocidu u Srebrenici, pozivam vas da prije nego što počnemo s radom održimo minutu šutnje", pozvao je zastupnike potpredsjednik Sabora Mišel Jakšić. 

10.07.2026., Zagreb - Sabor 10. sjednicu nastavlja raspravom o Izvjescu o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrosenim financijskim sredstvima za 2025. godinu. Prije pocetka zastupnici su minutom sutnje odali pocast zrtvama Srebrenic
Patrik Macek/PIXSELL

U srpnju 1995., u zaštićenoj zoni, koju je proglasilo Vijeće sigurnosti UN-a i koje su trebale štiti snage UN-a, vojska, policija i paravojne formacije bosanskih Srba počinile jedan od najvećih zločina od 2. svjetskog rata u Europi. 

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Teme
genocid u srebrenici srebrenica srebrenica genocid

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