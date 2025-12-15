MIP odlučuje o Paraginu zahtjevu da skine imunitet Orešković. Zastupnica zatražila da se prihvati

Saborsko Mandatno-imunitetno povjerenstvo (MIP) danas će odlučivati o zahtjevu Dobroslava Parage da se skine imunitet, odnosno da odobrenje za pokretanje kaznenog postupka, protiv zastupnice Dalije Orešković (DOSIP).
Oglas
Prema dostupnim informacijama, Paraga, nekad i sam zastupnik i predsjednik stranke HSP 1861., Orešković tuži privatno, zbog klevete.
Navodno, sporne su mu riječi koje je izgovorila za saborskom govornicom, a koje točno, vidjet će se u ponedjeljak.
S obzirom da se radi o privatnoj tužbi, za očekivati je da će MIP postupiti kao i u svim dosadašnjim prilikama, naime, praksa mu je da u slučajevima privatnih tužbi zastupnicima imunitet 'ostaje'.
Podsjetimo, Orešković je jučer uputila javnom pismo saborskim zastupnicima u kojem traži da se zahtjev za skidanjem njenog imuniteta u svrhu pokretanja kaznenog postupka prihvati.
"Stoga vas uvaženi zastupnici i zastupnice 11. saziva Hrvatskog sabora javno molim da prilikom glasanja o skidanju saborskog imuniteta napravite još jedan presedan, pozivam vas da napravite presedan ovdje gdje je on uistinu bitan", napisala je, a više pročitajte OVDJE.
Ne želeći prejudicirati odluku MIP-a, njegov predsjednik Robert Jankovics Hini je rekao da će njegov prijedlog MIP-u biti da Paraga tuži kad zastupnici mandat prođe, dakle da odbije zahtjev.
Podsjetio je na još jedan detalj.
"A za to što je (Paraga) oklevetan ili nije, izgovoreno je za saborskom govornicom, a Ustav brani zastupnike kada govore za govornicom“, kazao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas