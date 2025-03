Galić: Jedni koče, drugi pritišću gas i u tom stanju Europa stoji na mjestu

Podijeli :

N1

Novinar i diplomat Mirko Galić komentirao je u Novom danu kod Nataše Božić ishod sastanka u Parizu.

“Nisam siguran da je došlo do pomaka. Europa je pred ozbiljnim izazovima, a europske države još uvijek različito gledaju na stanje u Ukrajini i odnose Rusije i SAD-a. Gdje je tu mjesto Europi i što ona može učiniti? Francuska traži lidersko mjesto u Europi, a Velika Britanija traži povratak u Europu, ali one same nemaju dovoljno sile, moći, da povuku ostale zemlje. Imaju kapacitet da pariraju i Americi i Rusiji, ali ne mogu ravnopravno nastupati u vojničkom smislu, kada se mora pokazati vojnu moć. Europi nedostaje divizija da bi se mogla pojaviti kao ravnopravni konkurent u situaciji kad ju je Amerika izbacila, a Rusija je osnažena činjenicom da je Europa ostala sama”, kaže Galić.

Analitičar: “Trump sada vidi da s Rusijom ne ide kako je mislio. Male su šanse i da europski vojnici budu u Ukrajini”

“Trenutak je kad se Europa mora ujedini, treba nam više Europe, a ne manje. Treba podignuti brzinu, dignuti jedinjenje na višu razinu. Jedni koče, drugi pritišću gas i u tom stanju Europa inače stoji na mjestu”, kaže Galić.

On govori i kako se Vladimir Putin, očito, osjeća snažan i igra se i s Ukrajinom i Amerikom. “Trump je uložio svoj nepostojeći autoritet podilazeći Putinu”, kaže.

Europa je, govori, pogriješila svojim stavom prema Rusiji od raspada SSSR-a, a to je da je Rusiji previše vjerovala. “Europa je imala dvije velike zablude. Jedna je da će je Amerika štititi, a druga da je Rusija bezopasna, da je na koljenima”, govori.

“Zelenski se ponekad igra babe vračare. Mi ne znamo kakvo je Putinovo zdravlje. A ako misli na neki drugi način, on mora znati da se Putinu nije ulazilo u Kremlj bez 50-ak provjera ni prije rata. Rusija je tvrda diktatura, teško je znati kako Rusi žive, oni moraju podnositi ono što imaju”, govori Galić o izjavi ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da će Putin uskoro umrijeti.

Milanović u Crnoj Gori: Rusija ne predstavlja toliku opasnost za Europu

Galić smatra i da Rusija ima pretenzija na Europu, da se čak i djelima Dostojevskog može naći “ruski imperijalni refleks”. “Treba računati s tim imperijalnim pretenzijama, ali računati s tim konstrukcijama i plašiti se nečega što danas može biti realna politika, to je velika razlika”, kaže.

Galić ističe i da je Europa propustila priliku da se osamostali još u doba Charlesa De Gaullea. “On je izvadio Francusku iz NATO-a, izgradio vlastito atomsko oružje, Francuska je jedina europska zemlja koja to ima. Kasnije su vratili Francusku u NATO i nisu nastavili taj proces naoružavanja da bi EU pod francuskim zapovjedništvom danas mogla parirati Putinu. On sve vidi u snazi, u oružju. Rusi će pasti travu, ali će se žrtvovati za naoružavanje Rusije. Europa se mora ujediniti oko nečega što će biti program ujedinjenja Europe. Ne u ovom ratu u Ukrajini, nego u budućem svjetskom poretku”, kaže dodajući da Europa ima sve uvjete da bude ravnopravna velikim silama, ali joj nedostaje jaka liderska jezgra. “Ovo što imamo u Bruxellesu meni ne djeluje da je u stanju stvoriti sutra to moć koja će Europi dati mjesto koje ona u svijetu zaslužuje.”

Što je s Hrvatskom?

Što se tiče Hrvatske, ona je, kaže Galić, mala zemlja u čijem se susjedstvu trenutačno događa velika kriza. “Taj čovjek je prešao granice opasnosti koje političar može nositi, a da ne bude opasnost i za druge”, kaže govoreći o Miloradu Dodiku.

“Mi ne znamo ni što će biti u Srbiji. Vitalna snaga naroda, mladost, želi Vučića baciti s vlasti. To je druga opasnost. Hrvatska politika se mora definirati u Zagrebu i dva brda se moraju približiti zbog odgovornosti koje nose za državu i državljane”, zaključuje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok