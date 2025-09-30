mirovni sporazum za gazu
Mirko Galić: Trump se stavlja na stranu Izraela, ali možda se sada ispravi
Gost naše Nine Kljenak u N1 studiju uživo bio je Mirko Galić, vanjskopolitički analitičar, novinar i diplomat. Razgovarali su o prijedlogu mirovnog sporazuma koji je Donald Trump iznio s Benjaminom Netanyahuom, a koji bi trebao zaustaviti genocid u Gazi.
"Svaki zdravi čovjek treba pozdravi svaki realistični i barem malo pravedni plan o miru između Palestinaca i Izraelaca", rekao je na početku Mirko Galić.
Galić smatra da je riječ o još jednom u nizu improviziranih poteza američkog predsjednika.
"Treba se tako postaviti i prema ovom planu, koji je izvučen po principu deus ex machina, konkretnije: Bog koji govori iz Donalda Trumpa, jer on je sebe uzdigao na razinu božanstva koje odlučuje o ratu i miru po svijetu. On se već vidi kao budućeg nobelovca", dodaje Galić.
"Trump je veliki improvizator. Ne vidim da ima neku veliku stratešku viziju. Oko sebe ima timove koji na tome rade i opslužuju ga idejama. Njegov optimizam oko Ukrajine se srušio, a u Gazi je Trump od početka previše stao na jednu stranu. On je u prvom mandatu preselio američko veleposlanstvo iz Tel-Aviva u Jeruzalem, jedno od spornih točaka. On je presjekao tu spornu točku: Jeruzalem pripada Izraelcima."
"Trump se tijekom surovog izraelskog ratovanja stavlja na stranu Izraela. Možda se sada ispravi, ali ne inspirira veliki optimizam to što je on ispregovarao s Benjaminom Netanyahuom pa tek onda izašao s tim. Treba ovo primiti s nadom, ali i velikim oprezom", kaže Galić.
Je li Netanyahu taj mirovni plan primio s figom u džepu? Galić smatra da izraelski premijer, za kojim je Međunarodni sud pravde izdao uhidbeni nalog zbog ratnih zločina, ima puno lakši izbor.
"Lako je zaključiti da on ima barem dvije mogućnosti. Jedna je da prihvati plan, a onda kasnije nameće silu, na ovakav ili onakav način. A druga je da Hamas odbaci prijedlog, a onda će on dovršiti posao - potpuno sravniti Gazu sa zemljom. Da budem ciničan, onda se tamo može graditi rivijera. Ubit će još civila i protjerati ih. Palestinci nemaju lak izbor: ako odbiju, oni se izlažu opasnosti da budu krivci za vlastitu nesreću. A ako prihvate, a ne dobiju elemente za buduću državu, mogu biti osuđeni od vlastitog naroda."
"Netanyahu ima lakši izbor. Dobit će u svakom slučaju. Dobit će sigurnost, možda i dijelove teritorija koje je okupirao. Ovo što nudi Trump više odgovara Izraelu, ali Palestinci u ovoj poraženoj, poniženoj poziciji, teško mogu odbiti plan za koji se ne zna što im sutra donosi", dodaje Mirko Galić.
