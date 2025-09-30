"Lako je zaključiti da on ima barem dvije mogućnosti. Jedna je da prihvati plan, a onda kasnije nameće silu, na ovakav ili onakav način. A druga je da Hamas odbaci prijedlog, a onda će on dovršiti posao - potpuno sravniti Gazu sa zemljom. Da budem ciničan, onda se tamo može graditi rivijera. Ubit će još civila i protjerati ih. Palestinci nemaju lak izbor: ako odbiju, oni se izlažu opasnosti da budu krivci za vlastitu nesreću. A ako prihvate, a ne dobiju elemente za buduću državu, mogu biti osuđeni od vlastitog naroda."