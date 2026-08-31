"pozivam sve ljude"
Miro Bulj o prosvjedu za Liku: Svehrvatski, suverenistički i domoljuban!
Gradonačelnik Sinja i saborski zastupnik Miro Bulj u Novom danu je s Ninom Kljenak razgovarao o svojim potezima kao gradonačelnik u odnosu na prosvjed za Gospić u Zagrebu, ali i o tome kakav je prosvjed, kojeg u zadnje vrijeme kritiziraju iz desnih krugova.
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"Sinj je uz Liku, ja kao gradonačelnik imam pravo na taj zaključak, ja sam ga donio kao znak solidarnosti jer znam što je prolaziti sam u borbama protiv otpadne mafije, sjetimo se termoelektrane PerućaI i brojnih drugih štetnih projekata na području RH", rekao je Miro Bulj.
"Mislio sam da HDZ neće reagirati, ali jest - pokazao je sve svoje licemjerstvo, sramotno je da ih nije briga za otpad nego prigovaraju zbog jednog autobusa kojeg sam organizirao. Ako bude potrebno, organizirat ću ih još", dodao je.
"Mislim da je ovo svehrvatski, suverenistički, domoljubni, ljudski prosvjed u zaštiti naših voda, naše Like i naše Hrvatske."
"Ovdje nema lijevih I desnih, ovdje pijemo vodu svi, živimo tu, naša djeca, budućnost I ja to tako gledam. Kažu dali potporu neki pjevači, neki ljevičari...pa što to mene zanima, svatko može dati potporu", kaže Bulj.
"Pozivam sve ljude: dođite u Zagreb, ponesite hrvatske barjake, branimo Hrvatsku, obranili smo je 1991., a sada ove štete koje truju vodu, koje niti jedan agresor ne bi napravio, to je zdravlje naše djece, stanovnika, ugrožava se budućnost Hrvatske."
"Ne vidim niti jedan razlog da ljudi ne dođu", zaključio je.
Cijeli razgovor pogledajte u videu.
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