Miro Bulj: Za Plenkovića su samo mrtvi HOS-ovci dobri HOS-ovci

Zastupnik MOST-a Miro Bulj danas je na Facebooku komentirao izjave premijera Andreja Plenkovića o pozdravu Za dom spremni.
Oglas
"Za Plenkovića samo mrtvi HOS-ovci dobri HOS-ovci!"
"U Hrvatskom saboru nema mjesta pozdravu ZDS, mislim da to treba sankcionirati i siguran sam da će to u budućnosti činiti i predsjednik Hrvatskog sabora. Svi oni političari koji to nastoje zlorabiti ne čine dobro ni sebi, ni hrvatskom društvu, ni uopće političkoj kulturi", ocijenio je premijer. Na to se osvrnuo Miro Bulj.
"ZA PLENKOVIĆA SU IZGLEDA SAMO MRTVI HOS-ovci DOBRI HOS-ovci! U središtu naših politika treba biti naš hrvatski čovjek i radnik. Mi političari bismo trebali govoriti o neizdrživoj inflaciji, o malim mirovinama i nedostatnim plaćama naših ljudi u privatnom sektoru, naših blagajnica, zaštitara, ljudi koji rade u bankama.
Ali kad se udara na temelje, ne smije se šutjeti. Gledam Plenkovića koji nas je ostavio bez hrvatske kune, koji je ukinuo kvote za uvoz strane radne snage i koji je zaštitnik korupcije u Hrvatskoj kako najavljuje da će mijenjati zakone kako bi se "Za dom spremni" kažnjavao.
Kaže da je "Za dom spremni" prihvatljiv samo na komemoracijama i još kao da je nadređen Hrvatskom saboru poručuje Jandrokoviću da mora kažnjavati zastupnike ako koriste ZDS u Saboru. Odakle njemu pravo davati naloge predsjedniku Sabora?!
"Nema tog anemičnog dezertera koji će nam zabranjivati ZDS"
I kako oni u HDZ-u to misle da je ZDS prihvatljiv samo kad komemoriramo HOS-ovce? Je li poruka ta da su za njih samo mrtvi HOS-ovci dobri HOS-ovci? "Za dom spremni" ili je dozvoljen ili nije dozvoljen, dosta nam je komunističke mladunčadi i njihovih kompleksa.
Pod tim pozdravom se branila Hrvatska i on je apsolutno prihvatljiv u svim prigodama i na svakom mjestu! Njime odajemo počast hrabrim braniteljima HOS-a koji su se suprotstavili velikosrpskoj agresiji i koji su istinski protufašisti.
Hrvatsku ćemo graditi na temeljima Domovinskog rata i nema tog anemičnog dezertera koji će nam zabranjivati u Saboru ili na bilo kojem drugom mjestu koristiti pozdrav ZDS", objavio je Bulj.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas