Miro Bulj: Za Plenkovića su samo mrtvi HOS-ovci dobri HOS-ovci

"U Hrvatskom saboru nema mjesta pozdravu ZDS, mislim da to treba sankcionirati i siguran sam da će to u budućnosti činiti i predsjednik Hrvatskog sabora. Svi oni političari koji to nastoje zlorabiti ne čine dobro ni sebi, ni hrvatskom društvu, ni uopće političkoj kulturi", ocijenio je premijer. Na to se osvrnuo Miro Bulj.