Miro Kovač: Ako stvarno želimo Inu, postoje načini

Izvor: N1

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač bio je gost Novog dana.

Kovač se na početku kratko osvrnuo na jučerašnje dojave o postavljenim bombama diljem Hrvatske.

“Teško mi je špekulirati jer nemam elemente. Elemente imaju naši ljudi iz sigurnosnih sustava. Prepuštam njima da identificiraju autore ili autora ovih prijetnji”, rekao je.

Smatra da svaku prijetnju treba shvatiti ozbiljno, ali da iskreno vjerujem u efikasnost našeg sigurnosnog sustava. “Vjerujem da ćemo pronaći tragove koji će nas dovesti do autora”, ističe.

Energetska sigurnost

Bivši ministar danas sudjeluje na konferenciji vezanoj uz energetsku sigurnost. Smatra da je Hrvatska postigla napredak u samodostatnosti.

“Mi smo tu negdje u europskom prosjeku, 70 posto smo ovisni o fosilnim gorivima. 30 posto u slučaju Hrvatske su izvori iz obnovljivih izvora. Hrvatska sigurno ima šansu tu biti još bolja. Na vrijeme smo prihvatili sugestije prijatelja iz SAD-a i na vrijeme instalirali LNG terminal, da sad imamo dovoljno plina i ne moramo brinuti”, kazao je.

Bilo bi dobro, kaže, da postignemo energetsku neovisnost i ne budemo ovisni o plinu i ugljenu.

“HEP nije privatiziran i vidimo koliko to za nas znači da imamo tvrtku koja proizvodi i prodaje struju. S druge strane imamo Inu koja više nije samo u hrvatskim rukama i bilo bi dobro da je to drukčije”, govori.

Vlasništvo nad Inom

Osobno je, ističe, sklon tome da Hrvatska preuzme Inu. Na pitanje kako odgovara:

“Postoje tu razni mehanizmi, može se pokrenuti proces pregovora s Mađarima, postoji mogućnost poništavanja ugovora o upravljanju, itd. Osobno smatram da gdje ima volje, ima i puta. Generalno su naši odnosi s Mađarskom dobri. Kad je riječ o Ini tu postoje interesi. Ako mi stvarno želimo Inu i smatramo da je to dobro za našu energetiku, onda postoje načini”, rekao je.

Komentirao je ograničenje cijene ruske nafte na 60 dolara po barelu.

“Ratni stroj to sigurno neće zaustaviti, to je neka vrsta polumjere. Sve u svemu, neće to puno Rusima naštetiti. Rusi nastavljaju svoje operacije. Bilo je i nekih indirektnih poruka da se krene u pregovore. Putin očito trenutno nije spreman na razgovore o tome. Treba kad tad privesti ovaj rat kraju”, ističe.

Obuka vojnika

O obuci ukrajinskih vojnika smatra da se na tom planu može još dosta komunicirati s javnošću.

“To je u biti nešto što je normalno i prihvatljivo. Mislim da bi se Hrvatska na tom planu mogla dobro afirmirati”, kazao je.

