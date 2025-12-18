O ODNOSU SAD-a i EUROPE
Miro Kovač o hibridnom ratovanju: Na kraju krajeva, i Merkel su naši prijatelji Amerikanci prisluškivali
Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač u N1 Studiju uživo s našim Hrvojem Krešićem komentirao je sastanak europskih čelnika u Bruxellesu te trenutnu geopolitičku situaciju s posebnim naglaskom na stanje u Ukrajini.
Podsjećamo, Europski parlament u srijedu je potvrdio postepenu i potpunu zabranu uvoza ruskog prirodnog plina do kraja 2027. godine koja će vrijediti i nakon eventualnog postizanja mira u Ukrajini.
Miro Kovač je komentirao: "Ovo je naravno jedna sudbinski vrlo važna odluka koja može imati i nezgodne konotacije i posljedice. Ja razumijem da sad treba donijeti odluku, ali sigurno bi bila puno čišća varijanta da se uzme zajam, a da se ne ide na ovu varijantu da se uzima kao kolateral ruska zamrznuta imovina."
"Čini mi se da je to vrlo opasno", nastavlja Kovač, "u Prvom svjetskom ratu kad su recimo Amerikanci davali zajmove saveznicima, Francuzima, Britancima, a nakon rata se Nijemcima nametnuo sankcijski režim, odnosno reparacijski. Nijemci nisu mogli vraćati reparacije, a Amerikanci su tražili od saveznika da se vraćaju zajmovi. I to je na kraju dovelo i do Drugog svjetskog rata. Prema tome, volio bih da to bude puno čišće."
"Ukrajina se bori, ali ona je ohrabrivana sve ove godine da se može boriti i da se može pouzdati u nas, Europljane, kad su Amerikanci bili, kako se to gledalo, nesigurni saveznici u ovom financijskom smislu, onda se Europa pitala s njima kako će ona financirati. Sad je došlo do outsourcinga financijski, mi sada plaćamo, Europa plaća."
O Trumpovom stavu prema Europi
Osvrnuo se i na posljednji dokument koji je izišao iz Trumpove administracije, a koji govori o strategiji nacionalne sigurnosti, dok kritizira Europsku uniju.
"Što se tiče američkog dokumenta, to nije čak ni strategija, to je više jedan manifest. Jedan manifest američkog pogleda na svijet i to uglavnom ljudi koji nisu stasali u tom američkom poslijeratnom vanjskopolitičkom establishmentu. Znači, to su više pogledi ljudi iz baze birača gospodina Trumpa i ono što je tu vrlo logično je sljedeće, oni su rekli, gledajte, mi imamo velikih problema u svojoj kući, ekonomskih, socijalnih, migracijskih, mi više to ne možemo plaćati u toj mjeri. Mi ako budemo nastavljali plaćati svoju prisutnost u svijetu na ovakav način, mi ćemo bankrotirati."
Idealni scenarij za Europsku uniju
Koje bi poteze trebalo vući europsko vodstvo kako bi došlo do neke stabilnosti i dalje, dakle, neugrožavanja gospodarstva?
"U ovoj fazi sa Rusijom, treba jasno reći što mi uopće hoćemo. Mi sad imamo nekakav plan, koji smo razradili sa Ukrajincima, mi smo ga predočili Amerikancima, Rusi su ga očito odbili. Ono što Rusi još traže od Ukrajine, to je evakuacija Donjecke oblasti. Na to gospodin Zelenski ne pristaje, ako gospodin Trump to od njega traži. Zašto? Zato što Amerikanci to gledaju na drugi način, gledaju svoje interese, kao što bismo mi trebali svoje interese."
"O tim stvarima razmišljati hladne glave i dugoročno, a ja se nažalost bojim da ima dosta ljudi i mojih bivših kolega, neću to reći previše arogantno, koji neke stvari očito nedovoljno ozbiljno razmatraju."
S obzirom na vaše iskustvo u diplomaciji i u politici, jeste li po ukrajinskom pitanju optimist ili pesimist? Da će se Europa znati izboriti za sebe i postaviti se nekako drugačije, imati jasan cilj, viziju, strategiju, taktiku, sve što treba da bi došla tamo gdje želi doći?
"Ja vjerujem da ćemo mi doći do toga, ali za sad ne vidim dovoljno ljudi koji imaju hrabrosti i neke svoje greške prihvatiti i onda mijenjati stvari. Znači, ovaj sada pokušaj stvaranja histerije o tome da će Rusija napasti Njemačku ili Poljsku ili Francusku, kada se Rusija zaista muči s napredovanjem u Ukrajini. To ne znači da smo mi naivci i da ćemo reći da neće nikad nikom ništa napraviti."
"Ali hibridno ratovanje, financiranje stranaka u tuđem taboru, slanje agenata, probijanje raznih telekomunikacija... Toga je uvijek bilo i toga će uvijek biti. Toga treba biti svjestan. Na kraju krajeva i gospođu Merkel su naši prijatelji Amerikanci prisluškivali kada je preuzela klub zastupnika CDU od CSU-a. I rekli su meni Amerikanci, tada sam bio u SAD-u 2015. kada je to izašlo u javnost, that's life, c'est la vie", kaže Kovač.
