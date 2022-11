“Mislim da rastemo u suosjećanju i solidarnosti prema drugima i drugačijima”

Podijeli:







Pater Tvrtko Barun gostovao je u N1 Studio uživo o kojem je govorio o svetkovini blagdana Svih svetih.

“Svetkovina Svih svetih je sjećanje na sve kanonizirane svece, ali i sve one koji su anonimni, a koji su bili svjedoci, ljudi koji su živjeli za dobro i za pravdu. Sutra je dan kad se sjećamo vjernih mrtvih, danas je praznik, neradni dan, zato ljudi odlaze na grobove iz praktičnih razloga. Prisjećamo se lijepih iskustava s našim voljenima i molimo za njih i na taj način svjedočimo vjeru u to zajedništvo s njima”, rekao je.

Kaže kako smrt danas predstavlja nešto teško, kad se odvajamo od dragih ljudi, tužni smo, no s druge, navodi kako je ovo mali poticaj nama koji živimo u kulturi gdje se smrt odgađa i privlačno je samo ono mlado, zdravo, bez ikakve mane i greške.

“Ovo je mala prigoda da se podsjetimo da smo ljudi i da smo smrtni. Ta smrt je radikalan pokazatelj što je naša stvarnost, jedna mala bolest nas može vrlo pogoditi, moramo se sjetiti da nas to sve čeka. Ovo nije prijetnja, nego podsjetnik da razmišljamo da ostatak svog života živimo kvalitetnije”, rekao je Barun.

Navodi da smrt sigurno dolazi, ali se kršćani toga ne bi trebali bojati.

“Apokalipsa je u teologiji riječ nade. Naspram svih poteškoća, apokalipsa označava kraj, ali kada on dođe, pravedni će biti nagrađeni od Boga. Ne radi se ovdje o dualizmu, da patimo, ovdje se radi o tome da u drugom životu mislimo da je sve idealizirano. Već sad trebamo živjeti, i da, smrt je odvajanje od onih koji su nam dragi, ali i ulazak u jednu drugu dimenziju o kojoj malo znamo”, kaže.

Kaže da trebamo živjeti emocije nakon što izgubimo voljenu osobu.

“Smijemo i trebamo proživljavati te osjećaje. Jedno je živjeti tu ljudsku stranu, no s druge smo strane pozvani na vjeru”, rekao je te dodao: “Ljudima je jako bitno izražavati zahvalnost time što kupuju mnogo cvijeća ili lampaša. Neka svatko sam odluči koliko može ili želi dati. Mi ljudi živimo od tih malih znakova, nama su oni isto potrebni da pokažemo svoje misli i osjećaje. To su normalni znakovi brige, zahvalnosti ili pažnje”, rekao je pater Barun.

Vrijeme Svih svetih je, kaže, “poticaj svećenika da sve ono što nismo mogli ili stigli s preminulima, na ovaj blagdan to promišljamo. Još stignemo raditi na odnosima s bližnjima koji su još uvijek živi”, rekao je.

Smatra da bismo trebali više živjeti konkretnu osjetljivost za najslabije i najranjivije i biti svjedočanstvo i kao institucija i kao zajednica vjernika.

“Nažalost, bit će još više siromaštva i onda je stvarno na nama da napravimo što možemo i institucionalno, i osobno, što može svatko od nas. Činjenica je da će migracija biti sve više s dolaskom klimatskih promjena. Milijuni ljudi godišnje odlaze tamo gdje će im biti bolje. Nismo ni svjesni da mi u Europi i Hrvatskoj živimo u izobilju”, rekao je te dodao: “Kad sam dva mjeseca živio u Ugandi shvatio sam da je to primjer teškog siromaštva. To je nešto što mi ne možemo zamisliti. Klimatske promjene, konflikti, ratovi, to su razlozi zbog kojih ljudi žele tražiti svoju sreću negdje drugdje. Nije to sad pitanje želimo li mi to ili ne, nego kako ćemo se pripremiti na to. Migracija će biti, političari moraju dugoročno planirati što napraviti”.

Pater Barun smatra da ima napretka u sustavu.

“Mislim da trebamo biti otvoreni prema drugima i drugačijima. Ne samo u smislu migracija i migranata nego i zbog poslovne i studentske mobilnosti unutar Europske unije. Sve više dolazi do susreta s drugima i drugačijima. Mislim da rastemo u suosjećanju i solidarnosti prema drugima i drugačijima”, zaključio je.

